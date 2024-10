Como mecánica, una latina rompe barreras en un campo dominado por hombres

Una mecánica en Costa Mesa está rompiendo barreras en una industria dominada por hombres como dueña de un taller de reparación de automóviles operado por mujeres.

Angie Hernández convirtió su amor por los motores en empoderamiento con la apertura de Soco Smog Check.

“Me sentí súper empoderada después de hacer mi primer cambio de aceite”, dijo Hernández. “Recuerdo que pensé: ‘¿Qué? Lo hice yo misma’”.

La mecánica y dueña de un negocio dijo que espera que su elección de carrera inspire a otras mujeres a perseguir sus ambiciones, sin importar si pueden estar en campos dominados por hombres.

“Podemos ser rudas y femeninas al mismo tiempo, así que quería representar eso aquí”, dijo.

Además de reparar vehículos, Hernández organiza talleres para enseñar a las mujeres el mantenimiento básico de los automóviles.

“Siempre he sido una maestra de corazón”, dijo. “Siempre me ha gustado alentar a las mujeres. Me encanta cualquier cosa que tenga que ver con el empoderamiento de la mujer, así que siempre les digo a las chicas que vienen: ‘Oye, tienes que solucionar esto’”.

“Durante mucho tiempo nos han dicho que esto no es para nosotras”, dijo Hernández. “Pero se puede hacer. No es tan difícil como uno piensa. Por eso quise hacer el taller, para que las chicas sepan lo fácil que puede ser y que el simple hecho de que alguien te guíe en el proceso puede marcar la diferencia, especialmente para otra mujer”.

