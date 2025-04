“Un Papa del pueblo”: Francisco ocupa un lugar especial para los católicos hispanos

Elisabeth Román dijo que nunca olvidará dónde estaba el 13 de marzo de 2013, el día en que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, de Buenos Aires, Argentina, fue elegido Papa.

“Estaba en un restaurante en Puerto Rico y en la televisión anunciaron que podríamos tener un Papa latino”, dijo Román, quien reside en Chicago y preside el Consejo Católico Nacional para el Ministerio Hispano, que promueve el avance y la participación de los católicos latinos. “Fue tan emocionante, me sentí electrizante; me dio mucha esperanza que finalmente tuviéramos un papa que provenga de nuestra cultura”.

Al evaluar su legado, Román afirmó: “Este Papa no solo ha conectado con los latinos, sino que a menudo se ha sentido como si lo hiciera directamente; no se ha visto tan obstaculizado por la burocracia como otros Papas; nos habla directamente, nos ve, tuvo un impacto poderoso en nuestra gente”.

El 266.º pontífice católico romano, conocido mundialmente como el papa Francisco, falleció el lunes a los 88 años. Siendo el primer Papa de las Américas, forjó lazos de fe y conexión con millones de católicos latinos en Estados Unidos y Latinoamérica.

Román fue uno de los varios católicos estadounidenses que hablaron recientemente con nuestra cadena herman NBC News después de que el papa Francisco fuera hospitalizado por graves problemas de salud a finales de febrero.

"Un Papa del pueblo"

Uno de cada cinco adultos estadounidenses se considera católico y, de ellos, más de un tercio (36 %) son latinos, según un informe de 2024 del Pew Research Center.

Así como muchos polaco-estadounidenses sentían una afinidad especial con Juan Pablo II, también la sentían los latinos y el papa Francisco, afirmó Hosffman Ospino, profesor de Ministerio Hispano y Educación Religiosa en Boston College.

“Ha sabido expresar muchas de las realidades, preocupaciones y esperanzas de los católicos hispanos en Estados Unidos”, dijo Ospino, originario de Colombia. “Abordó temas relacionados con la inmigración, la justicia social, la asimilación y la evangelización; prestó mucha atención a cómo los hispanos se integran en la vida de la Iglesia”.

Olga Sarabia, trabajadora social clínica jubilada de Pasadena, California, comentó que su parroquia se había unido a otras de todo el mundo desde finales de febrero en oraciones especiales por Francisco.

“Todos estábamos preocupados por nuestro papá”, dijo, usando la palabra española para papa.

“Lo amaba porque mostraba una gran apertura hacia todos… Elevó a las mujeres, como si nombrara a una monja a un alto cargo en el Vaticano, algo inaudito”, dijo Sarabia. “Recuerdo que, cuando llegó por primera vez, fue a lavar los pies de los presos en la cárcel. Esto demostró su carácter. Era un Papa del pueblo”.

Desde su amor por el fútbol —aunque se consideraba un “patadura”— hasta su español nativo, el Papa argentino se ganó el cariño de muchos que se identificaron con su herencia cultural, su calidez y su compasión.

Reconociendo las tradiciones de los católicos latinos, el año pasado instó a los mexicanos a continuar su devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, la santa católica e icono que es un poderoso símbolo de la identidad mexicana.

En 2022, celebró una misa en español en el Vaticano, donde dijo que Nuestra Señora de Guadalupe “vino a acompañar al pueblo estadounidense en este duro camino de pobreza, explotación y colonialismo socioeconómico y cultural” y que “es nuestra madre mestiza”.

El papa Francisco tuvo dos mensajes constantes, ambos con gran resonancia entre muchos de sus seguidores hispanos, dijo Ospino. “Uno fue su preocupación por quienes viven en la pobreza; los pobres han estado en el centro de su pontificado. Invitó a los católicos a formar parte de una iglesia al servicio de los pobres”.

“Su segundo mensaje, desde el primer día, fue la difícil situación de los inmigrantes”, continuó Ospino. Francisco se interesó por las realidades y las luchas de los inmigrantes en Europa, el Caribe, Estados Unidos y Latinoamérica. Será recordado como el papa que centró nuestra atención en los pobres y en las poblaciones migrantes del mundo.

En 2019, durante un viaje a Centroamérica, el papa Francisco sugirió que la animosidad hacia los migrantes se debía al miedo y "nos vuelve locos". En 2022, se solidarizó con las caravanas de migrantes que se dirigían a la frontera sur de Estados Unidos en busca de lo que él llamó "libertad y bienestar". En enero de 2025, nombró a un firme aliado de los migrantes para dirigir la Arquidiócesis de Washington.

Más de cuatro de cada diez católicos estadounidenses son inmigrantes o hijos de inmigrantes, según datos de Pew Research.

En cuanto a la migración, el papa Francisco no eludió las controversias políticas. Fue un crítico feroz de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, y durante una visita a México en 2016 declaró que "quien solo piensa en construir muros, dondequiera que estén, y no en construir puentes, no es cristiano". En enero, calificó los planes de Trump de deportaciones masivas como "una vergüenza". En una carta de febrero a los obispos estadounidenses, el Papa criticó la criminalización de los migrantes y las deportaciones, advirtiendo: “Lo que se construye sobre la base de la fuerza, y no sobre la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, comienza mal y terminará mal”.

En Estados Unidos, el papa Francisco logró conectar gracias a su conocimiento de las comunidades latinas, dijo Ellie Hidalgo, codirectora de Discerning Deacons en Miami, un grupo católico que aboga por las diaconisas. «Francisco comprendía las culturas, las tradiciones religiosas y las devociones populares latinoamericanas. Comprende la fe de la gente y su resiliencia, así como la violencia, la pobreza y el sufrimiento que pueden impulsar la decisión de abandonar el país».

Una postura contundente en apoyo a los inmigrantes

El papa Francisco ha sido visto, en general, de forma positiva por los católicos latinos estadounidenses. Casi 8 de cada 10 lo vieron mayoritariamente o muy favorablemente, según el estudio de Pew de 2024, y una pluralidad de ellos lo describe como un gran cambio en la dirección de la Iglesia Católica.

Esta popularidad contrasta con la clara mayoría de latinos y latinoamericanos estadounidenses que apoyan posturas a las que se opone la Iglesia Católica, como permitir a los católicos usar anticonceptivos, permitir que los sacerdotes se casen y permitir que las mujeres se conviertan en sacerdotes.

Yunuen Trujillo, ministro laico y autor en Los Ángeles, afirmó que el Papa Francisco hizo que la Iglesia Católica fuera más inclusiva para las personas LGBTQ+.

En 2013, cuando se le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales, el Papa Francisco dijo la famosa frase: "Si alguien es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?".

"No deberíamos marginar a la gente por esto", afirmó el pontífice.

"El solo hecho de reconocer nuestra existencia", añadió Trujillo, "y hablar de nosotros de forma positiva muchas veces, supone un gran cambio de perspectiva".

"Si no hubiera habido gente que hubiera ayudado a mi papá, yo no hubiera estado aquí hoy".

"Este fue un buen Papa"

En sus 12 años como Papa, Francisco realizó múltiples visitas a las Américas, incluidos viajes a Brasil (2013), Ecuador, Bolivia y Paraguay (2015), Cuba y Estados Unidos (2015), Cuba y México (2016), Colombia (2017), Chile y Perú (2018) y Panamá (2019).

Abordó temas relacionados con estos países, como instar al gobierno y a la guerrilla de Colombia a aceptar un acuerdo de paz, y condenar a los cárteles de la droga en México e instar a los jóvenes a no unirse a ellos.

El estilo populista de Francisco alarmó en ocasiones a algunos conservadores y tradicionalistas. En 2015, al regresar de una visita a Cuba, defendió sus comentarios sobre el cambio climático, el capitalismo y otros temas, afirmando: "Estoy seguro de que no dije nada más que lo que no estaba en la doctrina de la Iglesia".

Trujillo destacó la forma en que el Papa se presentó al mundo en 2013, saliendo al balcón papal con zapatos negros en lugar de los tradicionales zapatos rojos de Prada. "Demostró que quería ser como la gente común. El simple hecho de ver a alguien que habla español, en el rol de liderazgo, era importante para los latinos que querían sentirse más cerca de la Iglesia".

Y aunque los cambios y las reformas pueden ser lentos, ella siente que Francisco encaminó a la Iglesia Católica en la dirección correcta. "Este fue un buen Papa".

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Raul A. Reyes para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.