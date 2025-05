Más allá de elegir al Papa: las prioridades de los cardenales en el cónclave

Los cardenales que eligen a un nuevo Papa tienen algunas preguntas fundamentales que considerar, más allá de si darle a la Iglesia católica su primer pontífice asiático o africano, o uno conservador o progresista.

Aunque provienen de 70 países diferentes, los 133 cardenales parecen estar fundamentalmente unidos en encontrar un Papa que pueda hacer que la Iglesia de 2,000 años de antigüedad sea creíble y relevante hoy en día, especialmente para los jóvenes.

Es una tarea difícil, dados los escándalos financieros y de abusos sexuales que han dañado la reputación de la institución y las tendencias secularizadoras en muchas partes del mundo que están alejando a las personas de la religión organizada.

A eso se suma el estado financiero crítico de la Santa Sede y su burocracia a menudo disfuncional, y el trabajo de ser Papa en el siglo XXI parece casi imposible.

"¡Necesitamos un superhombre!" dijo el cardenal William Seng Chye Goh, el arzobispo de 67 años de Singapur.

Los cardenales comenzarán a buscarlo el miércoles por la tarde, cuando los "príncipes de la Iglesia" entren solemnemente en la capilla Sixtina al canto meditativo de la "Letanía de los Santos". Tomarán sus juramentos de secreto bajo la imponente visión del cielo y el infierno en el "Juicio Final" de Miguel Ángel, escucharán una meditación de un cardenal veterano y luego emitirán su primer voto.

Suponiendo que ningún candidato obtenga la mayoría necesaria de dos tercios, o 89 votos, los cardenales se retirarán por el día y regresarán el jueves. Tendrán dos votaciones por la mañana y luego dos por la tarde, hasta que se encuentre un ganador.

Preguntado sobre cuáles eran las prioridades de los cardenales electores, Goh dijo a los periodistas esta semana que el tema número uno era que el nuevo Papa debe ser capaz de difundir la fe católica y "hacer que la Iglesia sea relevante en el tiempo actual. Cómo llegar a los jóvenes, cómo mostrar un rostro de amor, alegría y esperanza".

Un Papa para el futuro

Pero más allá de eso, hay algunas preocupaciones geopolíticas del mundo real a considerar. La Iglesia católica está creciendo en África y Asia, tanto en número de fieles bautizados como en vocaciones al sacerdocio y órdenes religiosas femeninas. Está disminuyendo en bastiones tradicionalmente católicos de Europa, con iglesias vacías y fieles que abandonan formalmente la Iglesia en lugares como Alemania, muchos citando los escándalos de abusos.

"Asia está lista para la evangelización y la cosecha de vocaciones", dijo el reverendo Robert Reyes, quien estudió en el seminario con el cardenal Luis Antonio Tagle, el prelado filipino considerado un candidato para ser el primer Papa asiático.

Pero, ¿debería el Papa necesariamente reflejar el nuevo rostro de la Iglesia católica e inspirar a los fieles especialmente en las partes del mundo donde el impulso de crecimiento ya está en marcha? ¿Importa siquiera?

El papa Francisco fue el primer pontífice latinoamericano, y la región todavía cuenta con la mayoría de los católicos del mundo.

El cardenal indio Oswald Gracias, el arzobispo retirado de Mumbai, dijo que la Iglesia necesita volverse más asiática, cultural y espiritualmente.

"El centro de gravedad del mundo se está desplazando hacia Asia", dijo. "La Iglesia asiática tiene mucho que ofrecer al mundo."

A sus 80 años, Gracias no participará en el cónclave, pero India tiene cuatro cardenales electores, y en general Asia cuenta con 23, lo que la convierte en el segundo bloque de votación más grande después de Europa, que tiene 53 (o probablemente 52, dado que se espera que uno no participe por razones de salud).

Uno de los grandes temas geopolíticos que enfrentan los cardenales es China y la difícil situación de los aproximadamente 12 millones de católicos chinos allí.

Bajo Francisco, el Vaticano firmó en 2018 un acuerdo controvertido con Beijing sobre el nombramiento de obispos, que muchos conservadores denunciaron como una traición a los católicos chinos clandestinos que habían permanecido leales a Roma durante décadas de persecución comunista. El Vaticano ha defendido el acuerdo como el mejor trato que pudo obtener, pero queda por ver si el sucesor de Francisco mantendrá la política.

La Iglesia en África

Según las estadísticas del Vaticano, los católicos representan el 3.3% de la población en Asia, pero sus números están creciendo, especialmente en términos de seminaristas, al igual que en África, donde los católicos representan alrededor del 20% de la población. Los católicos son el 64% de la población en América, el 40% de la población de Europa y el 26% de la población de Oceanía, según las estadísticas del Vaticano de 2023, el último año disponible.

El cardenal Fridolin Ambongo Besungu, el arzobispo de Kinsasa, República Democráctica del Congo, dijo que está en Roma para elegir un Papa para los 1,400 millones de católicos del mundo.

"No estoy aquí por el Congo, no estoy aquí por África, estoy aquí por la Iglesia universal. Esa es nuestra preocupación, la Iglesia universal", dijo a los periodistas. "Cuando terminemos, regresaré a Kinsasa y me volveré a poner mi sombrero de arzobispo de Kinsasa y la lucha continúa".

El cardenal Jean-Paul Vesco, el locuaz arzobispo de Argel, Argelia, nacido en Francia, lamentó la semana pasada que no había habido suficiente tiempo para que los cardenales se conocieran, ya que muchos de ellos nunca se habían encontrado antes y provienen de 70 países en el cónclave más geográficamente diverso de la historia.

Sin embargo, esta semana, dijo que cualquier número de candidatos era posible.

"Es lo que llamo un corazón de alcachofa", dijo. "Cada día, me digo a mí mismo, '¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí lo tenemos!'".

"Venía emocionada" dijo una de las jóvenes hispanas que viajaron desde EEUU a Roma para la canonización del joven italiano Carlo Acutis, que iba a celebrarse este 27 de abril, tras la muerte este lunes del papa Francisco.

El papel del Espíritu Santo

Para los cardenales, también existe la creencia de que son guiados por el Espíritu Santo.

Hay una famosa cita atribuida al entonces cardenal Joseph Ratzinger en 1997, en comentarios a una estación de televisión bávara. El futuro papa Benedicto XVI dijo que el Espíritu Santo actuaba como un buen educador en un cónclave, permitiendo a los cardenales elegir libremente a un Papa sin dictar el candidato preciso.

"Probablemente la única garantía que ofrece es que la cosa no puede arruinarse totalmente", dijo Ratzinger supuestamente. "Hay demasiados casos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido".

El corresponsal de Associated Press Jim Gomez en Manila, Filipinas, y Silvia Stellacci, Trisha Thomas y Giovanna Dell'Orto en Roma contribuyeron.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.