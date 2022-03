“Tendría que usar escobas para ir al espacio”; la NASA resta importancia a comentarios rusos

CABO CAÑAVERAL - El administrador de la NASA, Bill Nelson, restó importancia este viernes a los comentarios recientes del jefe de la agencia espacial rusa de que Estados Unidos tendría que usar escobas para volar al espacio después de que Rusia dijera que dejaría de suministrar motores de cohetes a las empresas estadounidenses.

“Ese es solo Dmitry Rogozin. Alardea de vez en cuando. Pero al final del día, ha trabajado con nosotros”, dijo Nelson a The Associated Press. “Las otras personas que trabajan en el programa espacial civil ruso son profesionales. No pierden el ritmo con nosotros, los astronautas estadounidenses y el control de la misión estadounidense”.

Nelson habló con The Associated Press horas antes de que tres cosmonautas rusos fueran lanzados desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán a la Estación Espacial Internacional, el primer lanzamiento tripulado desde la invasión rusa de Ucrania en febrero.

La guerra ha resultado en lanzamientos de naves espaciales cancelados y contratos rotos, y muchos temen que Rogozin esté poniendo en riesgo décadas de una asociación pacífica fuera del planeta, especialmente en la Estación Espacial Internacional.

Además de amenazar con retirarse de la estación espacial y lanzarla sobre Estados Unidos, Europa o cualquier otro lugar, Rogozin cubrió las banderas de otros países en un cohete Soyuz que esperaba el despegue con satélites de Internet. El lanzamiento se canceló después de que el cliente, OneWeb, con sede en Londres, rechazara sus demandas de que los satélites no se utilizaran con fines militares y el gobierno británico detuviera su respaldo financiero.

El jueves, la Agencia Espacial Europea confirmó que suspenderá indefinidamente su misión del rover ExoMars con Roscosmos debido a la guerra de Rusia en Ucrania.

“A pesar de todo eso, en el espacio podemos cooperar con nuestros amigos rusos, nuestros colegas. La relación profesional entre astronautas y cosmonautas no ha perdido el ritmo”, dijo Nelson. “Esta es la cooperación que tenemos en el programa espacial civil”.

El astronauta de la NASA Mark Vande Hei, quien el martes rompió el récord de un solo vuelo espacial de EEUU de 340 días, debe abandonar la Estación Espacial Internacional con dos rusos a bordo de una cápsula Soyuz para aterrizar en Kazajistán el 30 de marzo.

La NASA ha dicho que los planes de regreso a casa de Vande Hei permanecen sin cambios.