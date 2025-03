Muere el representante Raúl Grijalva de Arizona por complicaciones de tratamiento contra el cáncer

ARIZONA- El congresista Raul Grijalva murió este jueves, así lo informó a través de redes sociales su hija, Adelita Grijalva.

En abril de 2024, el congresista Grijalva dio a conocer que padecía cáncer.

“Mi papá ha dicho "todo es cuestión de amor" desde que tengo memoria. Recuerdo verlo dar discursos de pequeña y me impresionó muchísimo; un sentimiento que nunca ha cambiado. No conozco a nadie que haya querido hablar después de Raúl Grijalva. Dedicó más de 50 años de su vida a defender a quienes no podían hacerlo por sí mismos. Es la persona más inteligente que jamás conoceré; un luchador hasta el final”, dijo Adelita en su publicación en Facebook.

“Amaba a su familia, especialmente a sus nietos, y a esta comunidad. No era una persona perfecta, pero tenía buenas intenciones y quería hacer el bien. Ha sido un honor para mí ser la hija de Raúl Grijalva; una insignia que llevo con inmenso orgullo”, añadió.

Raúl Manuel Grijalva, nacido el 19 de febrero de 1948 en Canoa Ranch, 30 millas al sur de Tucson, Arizona, su trayectoria fue como político y activista. Actualmente representa al 7º distrito congresional de Arizona en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cargo que ocupa desde 2023. Anteriormente, representó al 3er distrito congresional de Arizona desde 2003 hasta 2023.

Grijalva se graduó de Sunnyside High School en 1967 y obtuvo una licenciatura en sociología de la Universidad de Arizona. Su carrera política comenzó como organizador comunitario en Tucson. De 1974 a 1986, sirvió en la Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado de Tucson, incluyendo seis años como presidente. En 1988, fue elegido para la Junta de Supervisores del Condado de Pima, donde sirvió durante 15 años, presidiendo la Junta durante dos de esos años.

En 2002, Grijalva renunció a su puesto en la Junta de Supervisores para postularse al recién creado 7º Distrito Congresional de Arizona. Ganó las elecciones con una victoria de 20 puntos, gracias a una coalición diversa de partidarios que lideró el mayor esfuerzo electoral impulsado por voluntarios en Arizona