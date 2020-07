Alarmantes brotes de COVID-19 en supermercados y restaurantes de Colorado

La pandemia del coronavirus sigue avanzando sin control en Colorado, en donde en los últimos días se han registrado más de 362 brotes del virus en lugares que van desde restaurantes hasta supermercados, según cifras oficiales.

El Departamento de Salud de Colorado informó este miércoles que actualmente hay brotes de la pandemia en siete supermercados del estado:

King Soopers (en el condado Adams): 7 casos positivos y 10 probables casos.

Carnicería Leonela (Colorado Springs): 6 casos positivos y 3 probables casos.

City Market (Eagle): 4 casos positivos.

Safeway (condado El Paso): 4 casos positivos.

Walmart (condado El Paso): 4 casos positivos, 6 probables casos.

King Soopers (Lakewood): 2 casos positivos.

Además hay brotes del coronavirus en 15 restaurantes del estado, entre ellos Hop N Drops (condado El Paso), Boulder Country Club, Fuzzy's Taco Shop (condado El Paso), Heart Restaurant and Pub (condado Weld), Mezzaluna Aspen (condado Pitkin), Tommyknocker Tavern (condado Mineral), Players Club (condado Adams), Pasta Jays (Boulder) , McDonald's (El Paso), McDonald's (condado Arapahoe), Jack in the Box (condado Arapahoe), Chick-Fil-A (condado Jefferson), McDonald's (condado Prowers), y Panda Express (condado Pueblo).

De otro lado, la procesadora de carnes JBS enfrenta la situación más crítica, pues cerca de 300 de sus empleados han resultado contagiados del coronavirus y otros seis han muerto a causa de la enfermedad.

Steven Roberts Original Desserts, en Aurora, ha registrado 127 casos positivos de COVID-19 y una persona ha muerto por complicaciones tras haberse contagiado de la enfermedad.

En cuanto a hogares para ancianos, el brote más fuerte se registró en Pikes Peak Healthcare Center, en el condado El Paso, en donde 91 personas se han contagiado del coronavirus y un total de 26 han muerto.

La cárcel con peores cifras es la de Sterling, con más de 560 casos de contagio y tres fallecimientos.