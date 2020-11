California exige reglas de seguridad más estrictas a empleadores ante la pandemia

Funcionarios de California aprobaron el jueves nuevas regulaciones que requieren que los empleadores implementen medidas de seguridad destinadas a limitar la propagación de COVID-19 en el lugar de trabajo, el último estado en adoptar reglas más estrictas.

La Junta de Normas de Salud y Seguridad Ocupacional del estado escuchó el testimonio sobre una norma temporal de emergencia que requiere que las empresas eduquen a los empleados sobre las formas de prevenir infecciones, proporcionen equipo de protección personal gratuito y ofrezcan pruebas de COVID-19 gratuitas a todos los empleados si tres o más empleados están infectados con el coronavirus en un plazo de 14 días, entre otras medidas.

Los grupos laborales dijeron que las nuevas regulaciones son necesarias para establecer estándares claros y aplicables.

"Antes de esto, había una guía que los empleadores deberían seguir, pero esta norma proporciona un mensaje más simplificado de las medidas de seguridad que deben tomar", dijo Maggie Robbins, especialista en salud ocupacional y ambiental en Worksafe, una organización que promueve los derechos de seguridad. en el lugar de trabajo.

La norma fue criticada por empleadores que se encontraban entre los más de 100 oradores que se dirigieron a la junta antes de una votación planificada, y muchos dijeron que una norma general que se aplica a todas las empresas no es práctica. Los representantes empresariales también señalaron que muchas de las medidas ya están incluidas en leyes, órdenes de salud locales y órdenes ejecutivas aprobadas recientemente.

Mike Hall, quien habló en nombre de la Asociación Marítima del Pacífico, un grupo con sede en San Francisco que representa a la industria naviera de la costa del Pacífico, dijo que las compañías navieras están gastando más de $ 1 millón por semana en saneamiento y limpieza y han tenido pocas infecciones por COVID-19.

Hall dijo que el requisito de evaluar a todos los empleados si se informan tres o más casos positivos no es práctico.

Cal / OSHA ha recibido casi 8,000 quejas sobre la seguridad en el lugar de trabajo desde agosto, y la mayoría de sus citaciones se emitieron a empleadores por no asegurarse de que los trabajadores mantengan una distancia física o por no informar adecuadamente las enfermedades COVID-19 en el lugar de trabajo, según el asambleísta Ash Kalra, un José demócrata.

Cal / OSHA no respondió a llamadas telefónicas y correos electrónicos en busca de detalles sobre cuántas citaciones ha emitido, qué industrias han sido más denunciadas o cuáles son las repercusiones de las infracciones.

“Durante un período de 14 días, miles y miles de trabajadores pasan por las instalaciones portuarias del sur de California. Si hubiera tres personas con el virus, la instalación tendría que hacer pruebas a miles y miles de trabajadores durante las horas de trabajo cada semana. Esto es simplemente imposible ”, dijo Hall.

Maestros, conserjes y trabajadores de fábricas, hoteles y restaurantes instaron a la junta a aprobar las nuevas regulaciones, muchos de los cuales cuentan historias personales sobre estar infectados con coronavirus en el trabajo.

Virgilda Romero, quien trabaja en la industria de la confección de Los Ángeles, dijo que contrajo el virus en el trabajo donde su empleador no proporcionaba jabón para lavarse las manos, no se aseguraba de que los trabajadores mantuvieran al menos 6 pies de distancia y no les informaba cuando un colega se tomó un descanso porque había contraído el virus.

“Después de que regresé al trabajo, los jefes me dijeron que un colega había muerto de COVID”, dijo. "Me preocupa poder enfermarme de nuevo e infectar a mi familia".

Los estándares de emergencia entran en vigencia dentro de los 10 días y durarán al menos seis meses.