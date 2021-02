Exluchador Tito Ortiz gana batalla para seguir como alcalde interino de ciudad de California

El recién elegido alcalde interino de Huntington Beach, Tito Ortiz, logró permanecer en el cargo luego de que otros miembros del Concejo intentaran remover al exluchador de UFC por presuntamente no estar apto para el puesto.

Después de las elecciones, el Concejo Municipal de Huntington Beach podría haber decidido quién se convertiría en alcalde y alcalde provisional.

En cambio, los miembros del consejo aplicaron una resolución que otorga el puesto interino al que obtenga más votos. Y de 14 candidatos, Ortiz obtuvo más que cualquier otro.

"Y cuando se trata del corazón del futuro de nuestra comunidad, estoy totalmente de acuerdo", dijo Ortiz en noviembre, poco después de ganar las elecciones.

Ortiz no respondió a una solicitud de entrevista el lunes.

Tres miembros del Concejo dieron un paso para sacar al exluchador de artes marciales mixtas a través de un voto de no confianza, diciendo que no está haciendo todo lo posible, negándose a usar mascarillas en las reuniones públicas y no ha demostrado que pueda servir como el alcalde si fuera necesario.

Peleaba por un puesto en el Concejo de Huntington Beach .

"No tiene nada que ver con creencias políticas o sus opiniones sobre la conspiración de QAnon ni nada de eso", dijo la alcaldesa Kim Carr. "Realmente es: ¿Puedes hacer el trabajo?¿Eres profesional?"

Dan Kalmick, un miembro del Concejo dijo, "no me enorgullece ni me alegra hacer esta moción. Realmente se reduce a su comportamiento, falta de juicio, su control de impulsos".

Kalmick se refiere a un incidente a principios de este mes cuando Ortiz se negó a usar un cubrebocas para pedir comida para llevar en un puesto de hamburguesas. Ortiz luego se disculpó en una publicación de Facebook, donde los partidarios ahora llaman al voto de censura "vengativo".

Los defensores del voto dicen que Ortiz fue elegido de manera justa y quieren que tenga voz en esta ciudad. Pero no creen que esté listo para dirigir el Concejo. Se convertiría en alcalde en un año.

Durante la reunión del lunes, Ortiz logró mantener su título con la expectativa de que mejore su comportamiento.