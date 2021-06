¿Papas fritas dentro del burrito? Abre en Nueva York restaurante con el “California burrito” como plato principal

SAN DIEGO - Nació y creció en San Diego comiendo burritos californianos rellenos de papas fritas y ahora lanzó recientemente un restaurante centrado en burritos en la ciudad de Nueva York y el menú, en todo su esplendor del sur de California, es una sacudida para los paladares de los que no son del estado dorado.

"Espera, ¿las papas fritas están en el burrito?"

Esa es la pregunta más común que recibe Alex Thaboua estos días mientras está en su nuevo restaurante, el Electric Burrito NYC , que abrió a mediados de mayo con su amigo y socio comercial Will Wyatt.

El pequeño restaurante de burritos, se especializa en burritos y no es el clásico puesto de tacos, está ubicado en 81 St. Marks Pl. en el East Village de la ciudad de Nueva York. Ya está generando algo de entusiasmo, tanto que Thaboua dijo que se quedaron sin carne asada su primer día en el negocio y tuvieron que cerrar el segundo día para ponerse al día.

Thaboua cree que el rumor tiene que ver con lo que hay dentro de los burritos.

Cuando los socios comerciales estaban presentando su idea por primera vez a sus amigos, Thaboua dijo que escucharían la misma reacción siempre. Bueno, al menos de personas que no son de San Diego.

"Todas las personas, no estoy bromeando, pensé que era una broma al principio. Fue una locura ", dijo Thaboua a nuestra cadena hermana NBC 7." Cada vez que le explicamos este proyecto a alguien, todos decían: 'Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre un burrito de California y un burrito normal?' Y yo estaba como, 'Bueno, un verdadero California burrito tiene papas fritas adentro'”.

“Literal, la reacción de todos, la reacción de cada persona, con este tono de voz exacto dice: 'Espera, ¿papas dentro del burrito?'"

Pero Thaboua depositó su confianza en el humilde burrito de California y en la idea de que podría llevar el artículo, profundamente vinculado regionalmente a San Diego y amado por los habitantes de San Diego, a la ciudad de Nueva York.

Dijo que en Nueva York, simplemente no hay burritos californianos buenos y auténticos, al menos ninguno que haya encontrado en la última década.

"Todos y cada uno de los californianos aquí, del norte, del sur, lo que sea, de donde sea que seas en California, cada vez que conoces a alguien de California, una de las primeras cosas que dices es que no hay buena comida mexicana", Thaboua le dijo a NBC 7.

"Hay muy buena cocina mexicana, comida mexicana increíble y adecuada, pero cada californiano que dice eso está diciendo que no hay un buen burrito. Simplemente no hay cultura de los burritos ", agregó. Pero ahora, dijo, la hay.