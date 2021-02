Víctimas de incendios en California demandan antigua administración de PG&E

CALIFORNIA- Un fideicomiso que representa a más de 80,000 víctimas de incendios forestales mortales provocados por la desvencijada red eléctrica de Pacific Gas and Electric está demandando a casi dos docenas de exejecutivos y miembros de la junta de la empresa de servicios públicos por presunto incumplimiento de su deber de garantizar que el equipo no mataría personas.

La demanda presentada el miércoles en el Tribunal Superior de San Francisco es una consecuencia de un acuerdo de $13.5 mil millones que PG&E alcanzó con las víctimas de los incendios forestales, mientras la empresa de servicios públicos estaba sumida en la bancarrota desde enero de 2019 hasta junio del año pasado.

Como parte de ese acuerdo, PG&E otorgó a las víctimas el derecho de perseguir a la jerarquía de la empresa de servicios públicos antes y durante una serie de incendios forestales que mataron a más de 100 personas y destruyeron más de 25,000 hogares y negocios en el norte de California durante 2017 y 2018.

John Trotter, el fideicomisario que supervisa el acuerdo de $13.5 mil millones, ahora está cumpliendo con una acción que apunta a una letanía de ex ejecutivos y miembros de la junta.

La lista incluye a dos ex directores ejecutivos de PG&E, Anthony Earley y Geisha Williams, a quienes se les pagó millones de dólares durante sus administraciones. La compañía ahora está dirigida por una ex ejecutiva de servicios públicos de Michigan, Patricia Poppe, quien está siendo supervisada por una junta directiva que fue revisada durante el caso de quiebra de PG&E.

PG&E emitió un comunicado reconociendo la demanda sin comentar directamente sobre las acusaciones. “Seguimos enfocados en reducir el riesgo de incendios forestales en toda nuestra área de servicio y hacer que nuestro sistema eléctrico sea más resistente a los desafíos climáticos que todos enfrentamos en California”, dijo la compañía.

La demanda de las víctimas de incendios forestales busca aprovechar los $200 millones a $400 millones en seguro de responsabilidad que PG&E aseguró para los ex ejecutivos y miembros de la junta, dijo Frank Pitre, el abogado que maneja el caso. Dijo a The Associated Press que espera resolver la demanda dentro del próximo año para ayudar a las víctimas de incendios forestales que aún luchan por reconstruir sus vidas.

Si la demanda tiene éxito, podría ayudar a compensar un déficit de aproximadamente $1 mil millones que la confianza de las víctimas de incendios forestales enfrenta actualmente porque la mitad del acuerdo prometido consistía en un acuerdo de PG&E que actualmente vale menos de lo que se esperaba cuando se firmó el acuerdo. golpeado hacia finales de 2019.

Trotter reconoció el problema en una carta del 26 de enero a las víctimas de los incendios forestales, muchas de las cuales se habían negado a aceptar los términos de un acuerdo que requería que la mitad de los $13.5 mil millones prometidos consistieran en acciones de una compañía con un historial de negligencia.

Pero el fideicomiso no ha vendido ninguna de las acciones de PG&E hasta ahora, lo que deja tiempo para que las acciones se recuperen.

El precio de las acciones de PG&E oscilaba entre $11,30 y $11,40 durante la negociación del miércoles. Las acciones han oscilado entre un mínimo de $ 3,55 y $ 25,19 durante los últimos dos tumultuosos años. "Sigo siendo optimista de que llegaremos a la marca" prevista para las acciones de PG&E, dijo Pitre a The Associated Press.

La denuncia contra los ex ejecutivos y miembros de la junta de PG&E busca vincularlos a actos que la empresa de servicios públicos ya ha aceptado.

Eso incluye a la compañía que se declaró culpable de 84 cargos de homicidio involuntario por causar un incendio forestal en 2018 que arrasó la ciudad de Paradise, California, junto con el área circundante. PG&E recibió una multa de $ 4 millones en ese caso, la pena máxima permitida.

"Si alguna vez hubo una corporación que mereciera ir a prisión, es PG&E", dijo el juez del condado de Butte, Michael Deems, en el momento de la sentencia de la empresa de servicios públicos hace ocho meses.

La condena de Deems está incluida en la demanda de las víctimas de los incendios forestales, así como también las abrasadoras críticas del juez de distrito de los EE. UU. William Alsup, quien supervisa la libertad condicional de PG&E en otro caso criminal derivado de la negligencia de la empresa de servicios públicos de las líneas de gas natural que volaron un vecindario entero en un San Suburbio del Área de la Bahía de Francisco en 2010.

Alsup ha criticado repetidamente a PG&E por no hacer más para mantener sus líneas eléctricas en los últimos años, incluso durante una audiencia judicial a principios de este mes citada en la demanda de las víctimas.

“PG&E ha sido un terror, T-E-R-R-O-R, para la gente de California”, dijo Alsup durante la audiencia del 3 de febrero.

Pitre dijo que es hora de contratar a las personas contratadas para administrar y supervisar la empresa responsable de la imprudencia de PG&E. "Estamos hablando de un abandono masivo del deber".