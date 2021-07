Multimillonario Richard Branson se alista para viajar al espacio con Virgin Galactic

El empresario británico Richard Branson viajará al espacio este domingo a bordo de una nave de su compañía Virgin Galactic, adelantándose así a los planes del dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, que ha programado su viaje para el día 20.

De lograrlo, Branson se convertirá en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio en parte autofinanciada.

"En ese momento nos habremos convertido en astronautas, me pellizcaré y pellizcaré una y otra vez", dijo el multimillonario el martes en el programa "TODAY" de NBC.

"Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic", dijo en Twitter el empresario británico al hacer el anuncio.

Apenas una semana antes de cumplir 71 años, el fundador de Virgin Group, nacido en Londres, dice que "no está nada aprensivo y que es el sueño de toda una vida" viajar al espacio.

El fanático del fitness desde hace mucho tiempo hizo un esfuerzo adicional para prepararse para el breve vuelo de arriba a abajo. "Ahora tengo 70 años, así que o te dejas llevar o te pones en forma y disfrutas de la vida", dijo.

Su esposa, hijos y nietos estarán allí mientras él sube a bordo del avión cohete que está conectado a un avión de doble fuselaje para el despegue.

Jeff Bezos irá a bordo del primer vuelo espacial tripulado de su empresa Blue Origin el próximo mes. En una publicación de Instagram, el director general de Amazon dijo que él, su hermano y el ganador de una subasta en curso, irán a bordo de la nave espacial New Shepard durante su lanzamiento desde Texas el 20 de julio, cuando se conmemora la llegada del Apolo 11 a la Luna.

QUÉ SE SABE DE LA MISIÓN

La misión lleva por nombre "Unity 22", por ser el viaje de prueba número 22 de la aeronave VSS Unity, y contará con dos pilotos y cuatro tripulantes, entre ellos Branson.

Los tres tripulantes que acompañarán a Branson están todos en nómina de Virgin Galactic y son el astronauta Beth Moses, el ingeniero Colin Bennett y una vicepresidenta de la compañía, Sirisha Bandla.

COMIENZOS DE VIRGIN GALACTIC

Fundada en 2004, Virgin Galactic comenzó cuando Branson se asoció con el diseñador de aviones Burt Rutan para proporcionar la tecnología de nave espacial necesaria.

Una prueba de motor de cohete en 2007 en el desierto de Mojave de California dejó tres trabajadores muertos y tres más heridos. Luego, en 2014, el avión cohete Enterprise, que lleva el nombre de la nave "Star Trek", se rompió durante un vuelo de prueba, matando a un piloto e hiriendo gravemente al otro.

Unity, la nave de reemplazo nombrada por el difunto físico Stephen Hawking, comenzó las pruebas de vuelo en 2016. Hizo su primer viaje al borde del espacio con dos pilotos en 2018 y el segundo en 2019, ambas veces desde Mojave. Las operaciones se trasladaron al Spaceport America de Nuevo México, y el avión se elevó desde allí el 22 de mayo para lograr el tercer vuelo espacial de la compañía.

CUÁLES SON LOS PLANES DE VIRGIN GALACTIC LUEGO DEL VUELO

Después del lanzamiento, Virgin Galactic planea dos vuelos de prueba más este verano y otoño antes de invitar a bordo a los clientes de pago.

El próximo incluirá a más empleados de la compañía, y el último tendrá miembros de la Fuerza Aérea Italiana realizando investigaciones. Si todo va bien, el primero de los más de 600 poseedores de boletos confirmados subirá a bordo el próximo año.

La compañía planea reabrir las reservas una vez que Branson se dispara. Los boletos iniciales costaban $250,000; no se sabe si eso cambiará. Branson promete una sorpresa después de su viaje para "dar a más personas la oportunidad de convertirse en astronauta, porque el espacio nos pertenece a todos".

Mientras tanto, los científicos están haciendo fila para los viajes de investigación, incluido Alan Stern del Southwest Research Institute, quien estuvo detrás de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y más allá.

LA MISIÓN DE BEZOS

Bezos anunció a principios de junio su intención de viajar al espacio a bordo de una aeronave de su compañía Blue Origin, que lleva desde principios de siglo compitiendo con Virgin Galactic en la carrera de transporte aeroespacial de pasajeros.

Junto a Bezos, viajarán su hermano, Mark Bezos, la piloto de 82 años Wally Funk y un cuarto pasajero que se impuso en la subasta lanzada por Blue Origin al pagar 28 millones de dólares y cuyo nombre aún no ha sido revelado.

Funk fue la primera instructora de vuelo estadounidense de la historia y trató de acceder en la década de 1960 al programa de astronautas de la NASA del que fue rechazada por ser mujer.

Su participación en la misión de Blue Origin fue anunciada también este jueves.

Bezos y Branson comparten su obsesión con el espacio con el también multimillonario Elon Musk (Tesla y SpaceX).

Musk ha expresado deseos de fundar una ciudad en Marte que tenga un millón de habitantes en 2050, en tanto que Branson se propone trasladar al espacio el modelo actual de viajes aéreos, con trayectos a altísima velocidad y transporte a hoteles en otros planetas.