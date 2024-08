Posponen lanzamiento de la misión Polaris de SpaceX tras detectar fuga de helio

Una cápsula de SpaceX que transportaba a cuatro ciudadanos privados tendrá que esperar para despegar al espacio después de que una fuga de helio obligara a retrasar el lanzamiento hasta finales de esta semana como muy pronto.

El empresario multimillonario Jared Isaacman, el teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas Scott "Kidd" Poteet y las ingenieras de SpaceX Sarah Gillis y Anna Menon tenían previsto lanzarse al espacio en una misión que iba a incluir el primer paseo espacial realizado por una tripulación civil.

La misión, conocida como Polaris Dawn, tenía previsto despegar a primera hora del martes desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Sin embargo, SpaceX anunció en X que una fuga de helio retrasaba el lanzamiento hasta el miércoles como muy pronto.

"Los equipos están examinando más de cerca una fuga de helio en tierra en el umbilical de desconexión rápida", escribió la compañía. "Falcon y Dragon permanecen sanos y la tripulación continúa lista para su misión de varios días a la órbita terrestre baja".

We’re officially scrubbed for today, but the @SpaceX team is doing awesome work to ensure all systems are 100% ready for launch! https://t.co/ByLBUSVEqf pic.twitter.com/YfFv621fZg