Roban boletas electorales que fueron enviadas por correo en Colorado

Los funcionarios de Colorado dijeron que al menos 12 boletas enviadas por correo fueron robadas en un condado rural de Colorado y luego enviadas con votos fraudulentos.

El secretario de estado dijo que el problema se descubrió durante el proceso de verificación de firmas, y ocho boletas fueron detenidas en ese momento. Tres de ellas pasaron desapercibidas por los funcionarios electorales del condado y fueron contadas en las elecciones generales del próximo mes.

Una cuarta boleta que pasó la verificación de firmas fue descubierta porque alguien que no había votado recibió una notificación de que su boleta había sido aceptada.

La votación fraudulenta ocurrió en el mismo condado donde la exsecretaria electoral Tina Peters fue sentenciada recientemente a prisión por un plan de violación de datos generado a partir de afirmaciones falsas sobre fraude en las máquinas de votación en las elecciones de 2020.

Una cuarta papeleta estuvo a punto de ser contada, pero el votante, que no había recibido su papeleta, recibió una notificación electrónica de que la oficina electoral había aceptado su papeleta y se puso en contacto con el secretario, dijo la secretaria de Estado, Jena Griswold, durante una conferencia de prensa en Denver.

Los votos fraudulentos se descubrieron durante el proceso de verificación de la firma del votante, lo que permitió a los funcionarios electorales del condado de Mesa detener ocho de las papeletas antes de que fueran contadas, dijo Griswold. El condado había contado más de 27,000 papeletas hasta el miércoles.

Los tres votos fraudulentos que se contaron no se pueden eliminar del recuento. Debido a que las papeletas en sí no están firmadas, una vez que se sacan del sobre de firmas, no hay forma de identificarlas.

Al parecer, algunas de las papeletas estaban firmadas por la misma persona, dijo, pero Griswold se negó a hacer comentarios sobre cualquier posible motivo o la investigación que están realizando el condado de Mesa y el Servicio de Inspección Postal de EEUU.

La oficina del fiscal de distrito no devolvió una llamada telefónica en busca de comentarios.

Griswold, demócrata, calificó el incidente de lamentable, pero trató de tranquilizar a la gente de que las elecciones de Colorado son seguras y protegidas.

"Este intento de fraude se encontró e investigó rápidamente debido a todos los procesos y herramientas pioneros que Colorado tiene implementados, como la verificación de firmas, el seguimiento de las boletas y el proceso de corrección", dijo Griswold, citando una medida en la que se notifica a los votantes si la firma en el sobre de su boleta no coincide con la firma en su tarjeta de registro de votante.

Los votantes que no recibieron sus boletas enviadas por correo recibirán una nueva boleta para votar, dijo Griswold.

La reemplazante de Peters, la secretaria y registradora del condado de Mesa, Bobbi Gross, también republicana, emitió un comunicado indicando que no estaba contenta de que Griswold hubiera convocado una conferencia de prensa, diciendo que creía que "divulgar detalles prematuramente podría comprometer nuestra capacidad de exigir cuentas a los responsables".

"Los habitantes del condado de Mesa merecen transparencia y responsabilidad, pero esto debe hacerse de una manera que proteja la integridad de la investigación", dijo Gross.