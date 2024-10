Trump expone su mensaje antiinmigrante en Aurora

AURORA, Colorado — Donald Trump se desvió el viernes de los estados en disputa para visitar un suburbio de Colorado que ha estado en las noticias por la inmigración ilegal, mientras transmite el mensaje, a menudo usando afirmaciones falsas o engañosas y un lenguaje deshumanizante, de que los migrantes están causando caos en ciudades y pueblos estadounidenses más pequeños.

El mitin de Trump en Aurora marcó la primera vez antes de las elecciones de noviembre que cualquiera de las campañas presidenciales ha visitado Colorado, que vota confiablemente por los demócratas en todo el estado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

El candidato republicano ha prometido durante mucho tiempo organizar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y ha hecho de la inmigración un tema central de su personalidad política desde el día en que lanzó su primera campaña en 2015.

En los últimos meses, Trump ha señalado comunidades pequeñas específicas que han visto grandes llegadas de migrantes, con tensiones que estallan a nivel local por los recursos y algunos residentes de larga data expresando desconfianza sobre los cambios demográficos repentinos.

Aurora entró en el centro de la atención en agosto cuando circuló un video que mostraba a hombres armados caminando por un edificio de apartamentos que albergaba a migrantes venezolanos.

Trump ha afirmado extensamente que las pandillas venezolanas están tomando edificios, a pesar de que las autoridades dicen que se trataba de una sola cuadra del suburbio cerca de Denver, y la zona es nuevamente segura.

TRUMP INSISTE CON SU MENSAJE ANTIINMIGRANTE

Ignorando esas negaciones de las autoridades locales, Trump pintó un panorama de complejos de apartamentos invadidos por "matones bárbaros" y calles inseguras para transitar, culpando al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, la rival demócrata de Trump.

"Están arruinando su estado", dijo Trump sobre los demócratas en la Casa Blanca.

"Ninguna persona que haya infligido la violencia y el terror que Kamala Harris ha infligido a esta comunidad puede ser permitida jamás convertirse en presidente de los Estados Unidos", agregó Trump.

Trump usó a menudo un lenguaje deshumanizante, refiriéndose a sus rivales políticos como "escoria" que está destruyendo "el tejido de su cultura" y a los inmigrantes como "animales" que han "invadido y conquistado" Aurora. La ciudad está "infectada por Venezuela", dijo.

"Tenemos que limpiar nuestro país", dijo Trump. Y repitió la primera controversia de su carrera en la política, cuando lanzó su campaña de 2016 diciendo que los inmigrantes son violadores y traen drogas y crimen.

El despliegue de seguridad fue amplio, con la policía de Aurora trabajando desde días antes en un plan para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar cualquier incidente mayor.

"Recibí muchas críticas por decirlo, pero tenía razón", dijo Trump el viernes, repitiendo la afirmación falsa de que otros países están vaciando sus prisiones e instituciones mentales y arrojando a sus peores criminales a Estados Unidos.

Entre aplausos atronadores, pidió la pena de muerte "para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o un agente de la ley".

Trump anunció que como presidente lanzaría la "Operación Aurora" para centrarse en la deportación de miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, o TDA. La violenta pandilla tiene sus orígenes hace más de una década en una prisión infamemente sin ley con criminales empedernidos.

Trump también repitió su promesa de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano que sea de un país con el que Estados Unidos esté en guerra.

En julio, el gobierno de Biden emitió una sanción contra la pandilla y ofreció $12 millones en recompensas por el arresto de tres líderes.

Jodie Powell, republicana de 54 años y residente de Aurora, rechazó las afirmaciones de Trump de que las pandillas venezolanas se habían apoderado de la ciudad.

“Ese no es el caso”, dijo Powell, con el flequillo asomando debajo de una gorra blanca estampada con “Make America Great Again”.

Aun así, dijo Powell, ha visto un aumento en el crimen que asocia con los recién llegados, y citó una persecución policial que terminó en una tienda donde estaba comprando.

“Se necesita una pequeña cantidad de personas para hacer una gran diferencia en la comunidad”, dijo Powell, quien clasifica la inmigración como su principal preocupación junto con la economía. “Da miedo, es algo aterrador”.

En el lugar donde apareció el viernes, había carteles con fotografías policiales de personas vestidas de naranja carcelario con descripciones que incluían “miembros de pandillas inmigrantes ilegales de Venezuela”.

“Miren todas estas fotos a mi alrededor”, dijo a la multitud Stephen Miller, un exasesor principal que se espera que asuma un papel de alto nivel en la Casa Blanca si Trump gana, antes de que Trump hablara

“¿Son estos los niños con los que crecieron? ¿Son estos los vecinos con los que se criaron? ¿Son estos los vecinos que quieren en su ciudad?”. La multitud rugió “no” en respuesta.

Algunos de los líderes demócratas de Colorado acusaron a Trump y otros republicanos de exagerar los problemas en Aurora.

“Lo que está ocurriendo es mínimo y aislado. Y para ser claros, nunca es aceptable, ¿verdad? Nunca decimos que cualquier nivel sea aceptable”, dijo el representante Jason Crow, demócrata de Colorado.

“Pero no es un aumento repentino. No es un cambio. No hay una toma de control de ninguna parte de esta ciudad, de ningún complejo de apartamentos. No ha sucedido. Es una mentira”.

Trump y su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, también han difundido falsedades sobre una comunidad en Springfield, Ohio, donde dijeron que los inmigrantes haitianos fueron acusados ​​de robar y comer mascotas.

Si bien Ohio y Colorado no son competitivos en la contienda presidencial, el mensaje republicano sobre inmigración está dirigido a los estados que lo son.

Vance hizo campaña recientemente en Eau Claire, Wisconsin, una ciudad de 70,000 habitantes que ha reasentado a refugiados de África y Asia, y promocionó el plan de Trump de aumentar las deportaciones. Sostiene que las comunidades más pequeñas han sido "invadidas" por inmigrantes que gravan los recursos locales.

Trump ha prometido deportar no sólo a los "criminales", una promesa que comparte con Harris, sino también a los haitianos que viven legalmente en Springfield e incluso a personas a las que ha denigrado como "radicales pro-Hamas" que protestan en los campus universitarios.

Trump ha dicho que revocaría el estatus de protección temporal que permite a los haitianos permanecer en Estados Unidos debido a la pobreza y la violencia generalizadas en su país de origen.