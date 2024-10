Doctores critican a republicanos sobre el aborto en avisos, aún cuando no son de esos distritos

Los demócratas de la Cámara de Representantes necesitan ganar sólo cuatro escaños para conseguir la mayoría en la cámara en noviembre, y los super PAC están haciendo todo lo posible en las ondas de radio en los distritos en disputa, criticando a los republicanos por el aborto y los derechos reproductivos en anuncios.

Algunos de los anuncios muestran a médicos hablando apasionadamente sobre el aborto y diciendo que los candidatos republicanos no deberían representarnos a "nosotros" o a "nuestras" comunidades en el Congreso.

Pero en al menos cuatro casos, el House Majority PAC, un super PAC alineado con el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes, presentó en sus anuncios a médicos que criticaban a los republicanos y que no vivían en el distrito en el que anunciaban.

En dos de los anuncios, que se dirigen a los votantes del segundo distrito de Nuevo México y del sexto distrito de Arizona, los médicos culpan a los republicanos de trabajar para restringir el acceso a los abortos, pero no mencionan explícitamente a estos republicanos que los representan.

En otros dos anuncios, uno en el 8.º Distrito de Colorado y otro en el 5.º Distrito de Oregon, los médicos que aparecen en los anuncios de House Majority PAC argumentaron que el representante estatal republicano de Colorado Gabe Evans “nunca debería representarnos en el Congreso” y que “nuestro futuro no puede confiarse a [la representante republicana] Lori Chavez DeRemer” en Oregon, haciendo una referencia más directa a los republicanos que podrían representar a esos distritos.

La Dra. Emily Schneider, profesora adjunta de práctica clínica de obstetricia y ginecología en la Universidad de Colorado, que habló en el anuncio en contra de Evans, vive en el 6.º Distrito de Colorado, no en el 8.º Distrito, según los registros de propiedad disponibles al público.

Y la Dra. Michelle Berlin-Lowe, la obstetra y ginecóloga que habló en contra de Chavez-DeRemer, vive en el 1.º Distrito de Oregon, no en el disputado 5.º, según los registros de propiedad disponibles al público.

HABLA UNA MÉDICA EN AVISOS DIRIGIDOS A VOTANTES EN NM Y AZ

En los dos anuncios dirigidos a los votantes de Nuevo México y Arizona, la Dra. Destinie Márquez, obstetra y ginecóloga del Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, habló en contra de la exrepresentante republicana Yvette Herrell, y les dijo a los espectadores: “Como médica, hice un juramento de ayudar a cualquiera que lo necesite. Pero Yvette Herrell cree que las mujeres que son víctimas no merecen atención”.

Márquez vive en el primer distrito de Nuevo México, no en el segundo, y asistió al discurso sobre el Estado de la Nación del presidente Joe Biden ante el Congreso este año como invitada de su congresista, la representante demócrata Melanie Stansbury.

En el anuncio dirigido a los votantes del sexto distrito de Arizona, donde el representante republicano Juan Ciscomani se postula para la reelección contra la exsenadora estatal Kirsten Engel, la Dra. Sigrid Williams les dijo a los espectadores: “Cuando un político como Juan Ciscomani celebra la revocación de Roe v. Wade, tenemos que denunciarlo... Mantengamos al estado fuera de nuestros asuntos personales. Saquen a Juan Ciscomani del Congreso”.

Según los registros de propiedad disponibles públicamente, Williams vive en el séptimo distrito de Arizona, no en el sexto, que representa Ciscomani.

LOS CUATRO DISTRITOS CLAVES

El camino hacia la mayoría en la Cámara pasa por los cuatro distritos en los que se publicaron estos anuncios. Los cuatro están clasificados como contiendas “imprevisibles” por el informe no partidista Cook Political Report con Amy Walter. Y las contiendas en los cuatro distritos se decidieron por 2 puntos porcentuales o menos en las elecciones intermedias de 2022.

Y las campañas ilustran cómo el aborto se ha convertido en un tema importante para los demócratas, especialmente desde que la Corte Suprema revocó Roe v. Wade y el derecho nacional al aborto en 2022.

Desde entonces, tanto los médicos como los pacientes se han convertido a menudo en mensajeros personales clave sobre el aborto para los demócratas.

Después de las elecciones intermedias de 2022, una mayoría de votantes en las encuestas de salida de NBC News dijeron que confiaban en los demócratas, más que en los republicanos, en el tema del aborto.

Los demócratas terminaron superando las expectativas en la Cámara y mantuvieron el control del Senado ese año. Pero los republicanos criticaron al House Majority PAC por los anuncios, calificándolos de engañosos y acusando al grupo de difundir falsedades sobre los titulares y candidatos del Partido Republicano.

“Después de arruinar la economía y abrir la frontera a los criminales violentos y las drogas, los demócratas extremistas de la Cámara de Representantes están agarrándose a un clavo ardiendo difundiendo falsedades sobre la posición razonable de los republicanos sobre la atención médica de las mujeres. Pero esto es aún más escandaloso: el súper PAC de Hakeem Jeffries [líder de la minoría de la Cámara de Representantes] ni siquiera puede encontrar médicos locales dispuestos a regurgitar sus mentiras”, dijo a NBC News Will Reinert, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso.

"Donald Trump seleccionó a dedo a los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos con la intención de que deshagan las protecciones de Roe v Wade", dijo Harris.

Márquez, Williams y Berlin-Lowe no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un mensaje de texto a NBC News, Schneider confirmó que vivía en el sexto distrito de Colorado, no en el octavo, donde se postula Evans.

"Atiendo a pacientes de todas partes, así que lo hice porque mis pacientes viven en todos los distritos", agregó Schneider.

C.J. Warnke, director de comunicaciones de House Majority PAC, dijo a NBC News en una declaración: “Desafortunadamente, republicanos como Juan Ciscomani, Lori Chavez-DeRemer, Yvette Herrell y Gabe Evans han sido implacables en su búsqueda de prohibir el aborto en todo el país.

Sus esfuerzos por poner en peligro a las mujeres y castigar a los médicos afectarían a todos en todas partes, y HMP seguirá informando a los votantes de su agenda extremista durante todo el otoño”.

Esta no es la primera vez en este ciclo que los anuncios de campaña de la Cámara de Representantes de ambos partidos (y los personajes que incluyen) han sido señalados como engañosos.

El Fondo de Liderazgo del Congreso, el principal súper PAC alineado con el liderazgo republicano de la Cámara, también fue criticado por un anuncio de campaña el mes pasado en el que aparecía un miembro del personal republicano atacando a la candidata demócrata al Congreso Janelle Bynum en el quinto distrito de Oregon.

El miembro del personal que aparece en el anuncio ahora vive en el cuarto distrito del estado.

Y, en el segundo distrito de Nuevo México, el alguacil del condado de Luma, Mike Eby, criticó al grupo por usar una foto de él con Vásquez en un anuncio de campaña.

“Recientemente, el congresista demócrata Gabe Vásquez y sus aliados de Washington, D.C. usaron una foto mía en un anuncio político… No di mi consentimiento para que se usara mi foto y no apoyo a Gabe Vásquez para el Congreso, ni lo he apoyado nunca”, dijo Eby en un video.

El anuncio presentaba al ex alguacil del condado de Luna, Raymond Cobos, hablando a favor de Vásquez.

Y el New York Times informó la semana pasada que el exboina verde del ejército Derrick Anderson, candidato republicano en Virginia, había publicado un video en línea de él posando junto a una mujer y tres niños que no eran miembros de su familia.

El video incluía una foto de Anderson sonriendo junto a la familia y un video del grupo sentado alrededor de una mesa de comedor. Sin embargo, hasta el momento las imágenes no han sido utilizadas en campañas publicitarias pagadas.



Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.