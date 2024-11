Fiscal de Arizona investiga “posible” amenaza de muerte de Trump hacia Liz Cheney

La fiscal general de Arizona, la demócrata Kristin Mayes, anunció este viernes la apertura de una indagación sobre una posible "amenaza de muerte" a la excongresista conservadora Liz Cheney proferida por el candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump.

"Ya he pedido al jefe de mi división penal que empiece a revisar esa declaración y analice si califica como una amenaza de muerte según las leyes de Arizona", afirmó Mayes en una entrevista en KPNC, afiliada local de NBC News en Phoenix.

"No estoy preparada en este momento para decir si lo fue o no (una amenaza), pero no es algo útil ahora que nos preparamos para nuestras elecciones y tratamos de asegurar la paz en los centros de votación y en nuestro estado", añadió.

Durante un acto el jueves en Arizona con el presentador conservador Tucker Carlson, Trump sugirió que Cheney debería enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por sus posiciones en política exterior.

"Es un halcón belicista radical. Pongámosla ahí con un rifle y con nueve cañones apuntándole, ¿de acuerdo? Veamos cómo se siente al respecto, con las armas apuntando directo a su cara", dijo el aspirante republicano a la presidencia.

Cheney llegó a ser número 3 de los republicanos en la Cámara de Representantes y fue una de las pocas que se atrevió a hacerle frente a Trump durante su mandato, algo que le costó su puesto de congresista y el ostracismo dentro del partido.

La excongresista y su padre, el exvicepresidente republicano Dick Cheney, han anunciado su voto por la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Harris reaccionó este jueves a las palabras de Trump, asegurando que "debería ser motivo suficiente para descalificarlo".

"Cualquiera que quiera ser presidente de Estados Unidos y use ese tipo de lenguaje violento no está capacitado para ocupar ese cargo", añadió.