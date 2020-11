Juez niega demanda sobre supuestas irregularidades en el conteo de votos en Nevada

LAS VEGAS, Nevada - Un juez federal desestimó este viernes una demanda presentada por dos candidatos republicanos al Congreso sobre posibles irregularidades en el conteo de votos en el condado Clark en medio de la reñida contienda entre Joe Biden y Donald Trump.

El juez Daniel Albregts le dijo a la corte que había “poca o ninguna evidencia” de que la tecnología automática para realizar la comparación de firmas en los sobres de las boletas invalidaba una boleta que pertenecía a una de las personas que entablaron la demanda.

"Las irregularidades han plagado las elecciones en el condado Clark, incluidos los procedimientos laxos para autenticar las boletas por correo y más de 3,000 casos de personas no elegibles que emitieron sus votos", alegaba la demanda.

En particular, esta demanda no le pide a la corte que haga nada más que evitar que el condado use tecnología automática para realizar la comparación de firmas en los sobres de las boletas y para brindar más acceso a los observadores del conteo de elecciones.

El juez Albregts afirmó que no hubo suficiente evidencia para conceder las mociones presentadas y dijo: "(La demanda) no debería usurpar la ley adecuada de las legislaturas estatales y reescribir las leyes electorales estatales".

También dice que hay poca necesidad de una audiencia probatoria en este momento hasta que los dos candidatos que presentaron sus reclamos establezcan más hechos sobre sus alegaciones.

Los dos candidatos republicanos al Congreso presentaron una demanda el jueves por la noche, que incluye una acusación similar a la que indicó el Partido Republicano de Nevada al Departamento de Justicia.

