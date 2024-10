Harris lanza sus dardos contra Trump durante discurso en Washington

WASHINGTON - Kamala Harris dijo el martes a los estadounidenses que los esfuerzos de Donald Trump por sembrar división y miedo "no son lo que somos", al tiempo que reforzó el argumento final de su campaña al pronunciarlo desde el mismo sitio donde el expresidente republicano fomentó la insurrección del Capitolio en 2021.

A una semana de las elecciones, la vicepresidenta utilizó su discurso desde el llamado Ellipse, cerca de la Casa Blanca, para prometer a los estadounidenses que trabajaría para mejorar sus vidas, al tiempo que argumentó que su oponente republicano sólo busca su propio beneficio.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

"Trump ha pasado una década intentando mantener al pueblo estadounidense dividido y temeroso el uno del otro: eso es lo que él es", dijo Harris. "Pero, Estados Unidos, estoy aquí esta noche para decir: eso no es lo que somos", agregó.

Al pronunciar su discurso final desde el lugar donde el 6 de enero de 2021 Trump soltó falsedades sobre las elecciones presidenciales de 2020 que inspiraron a una multitud a marchar al Capitolio e intentar sin éxito detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden, Harris recordó a los votantes el papel del expresidente hace casi cuatro años y su enfoque en su propio interés.

"Miren, sabemos quién es Donald Trump. Es la persona que estuvo en este mismo lugar hace casi cuatro años y envió una turba armada al Capitolio de Estados Unidos para anular la voluntad del pueblo en una elección libre y justa", sentenció.

Pero Harris no pronunció un tratado sobre la democracia, un elemento básico de los intentos del propio presidente Joe Biden de establecer un contraste con Trump. En cambio, se propuso presentar un argumento más amplio sobre por qué los votantes deberían rechazar a Trump y considerar lo que ella ofrece, al tiempo que se presentaba a los electores que todavía claman por más información y alentaba a la multitud a visualizar sus futuros divergentes en juego el día de las elecciones.

"Tiene una lista de enemigos a los que pretende procesar", aseguró Harris. "Dice que una de sus mayores prioridades es liberar a los extremistas violentos que atacaron a los agentes de la ley el 6 de enero. Donald Trump pretende utilizar a las fuerzas armadas de Estados Unidos contra los ciudadanos estadounidenses que simplemente no están de acuerdo con él. Personas a las que llama 'el enemigo interno'. Este no es un candidato a presidente que esté pensando en cómo mejorar tu vida", señaló la vicepresidenta.

Su discurso atrajo a la capital estadounidense a una multitud masiva que se desbordó bajo el Monumento a Washington en el National Mall. Más importante aún, su campaña espera que el entorno ayude a captar la atención de los votantes de los estados en disputa que aún no se deciden por quién votar, o si votar o no.

La campaña de Harris organizó una lista de oradores para que hablaran antes de ella, compuesta por estadounidenses comunes y corrientes, en lugar de las estrellas que se han presentado en algunos de sus eventos recientes o el desfile de funcionarios electos que suelen aparecer en el programa de los eventos de Washington. Entre ellos se encontraban Amanda Zurawski, una mujer que casi muere de sepsis después de que se le negara atención médica en virtud de la estricta prohibición del aborto en Texas, y Craig Sicknick, el hermano del oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, que murió a raíz del ataque del 6 de enero.

Con el tiempo agotándose y la carrera reñida, Harris y Trump han buscado grandes momentos para intentar cambiar el rumbo a su favor.

El discurso se produjo días después de que Harris viajara a Texas, un estado confiablemente republicano, para aparecer con la megaestrella Beyoncé y enfatizar las consecuencias para las mujeres después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara Roe v. Wade. Ese también fue un discurso destinado a registrar a los votantes que están lejos en los estados en disputa.

El más reciente discurso de la vicepresidenta se viene preparando desde hace semanas, pero sus asesores esperaban que su mensaje tuviera más impacto después del mitin de Trump el domingo en el Madison Square Garden de Nueva York, donde los oradores profirieron insultos crueles y racistas. Harris dijo que el evento "resaltó el punto que he estado planteando a lo largo de esta campaña".

"Está concentrado y obsesionado con sus quejas, con sí mismo y con dividir a nuestro país", afirmó.

Harris intentó presentar un plan pragmático y con visión de futuro para el país, que incluía recordarles a los votantes sus propuestas económicas y comprometerse a trabajar por el acceso a la atención reproductiva, incluido el aborto.

"A diferencia de Donald Trump, no creo que las personas que no están de acuerdo conmigo sean el enemigo", dijo Harris. "Él quiere ponerlos en la cárcel. Les daré un lugar en mi mesa. Y me comprometo a ser una presidenta para todos los estadounidenses. A poner siempre al país por encima del partido y de uno mismo", señaló.

También es central en su mensaje posicionarse como parte de una "nueva generación" de líderes después de Trump e incluso de su jefe actual, Biden.

"No tiene por qué ser así. Tenemos que dejar de señalar con el dedo y empezar a unir fuerzas. Es hora de pasar página al drama, al conflicto y a la confusión", indicó la vicepresidenta.

Reconoció que "muchos de ustedes todavía están tratando de saber quién soy" tras su sorprendente ascenso a la cima de la lista demócrata después de que Biden se retirara de la contienda en julio, y utilizó sus comentarios para tratar de responder a la curiosidad de los votantes.

"Reconozco que esta no ha sido una campaña típica", dijo Harris, y agregó que "no temo peleas duras contra malos actores e intereses poderosos".

"Seré honesta con ustedes: no soy perfecta. Cometo errores. Pero les prometo lo siguiente: siempre los escucharé, incluso si no votan por mí. Siempre les diré la verdad, incluso si es difícil de escuchar. Trabajaré todos los días para generar consenso y llegar a acuerdos para lograr que las cosas se hagan. Y si me dan la oportunidad de luchar en su nombre, no habrá nada en el mundo que se interponga en mi camino", expresó.