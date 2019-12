Accidente múltiple genera el cierre parcial de la I-225

El Departamento de Policía de Aurora confirmó un accidente múltiple en la interestatal 225, a la altura de la calle Parker, en la tarde de este lunes.

El accidente sucedió antes de las 4:00 p.m. y múltiples carriles están cerrados en ruta hacia el sur, por lo que hay gran congestión vehicular.

Autoridades están pidiendo a la comunidad evitar el área y se recomienda usar la Avenida Iliff como desvío para evitar la zona afectada.

Esta es una noticia en desarrollo.

#TrafficAlert Officers are on scene working a multi-vehicle crash at 225/Parker going southbound that is blocking multiple lanes of traffic.



Please avoid this area if you can. Use E. Iliff Ave as a detour. https://t.co/mhM1OkOMIq pic.twitter.com/j5wWwNPtMt