Acusan a pareja de Indiana de asesinato tras recién nacido morir de hambre

BOONVILLE, Indiana — Una pareja del sur de Indiana enfrenta cargos de asesinato después de que supuestamente no alimentaran regularmente a su hijo recién nacido quien autoridades determinaron que murió de hambre.

A Caylin Monroe, de 23 años, y a Jakob Scott, de 22, se les negó la fianza el martes durante sus audiencias iniciales por cargos de asesinato y negligencia de un dependiente con resultado de muerte. Ambos están detenidos en la cárcel del condado Warrick.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Su hijo de dos meses, Silas Scott, murió en febrero y un informe final de la autopsia realizado por el médico forense del condado encontró que el bebé murió debido a la negligencia en forma de desnutrición e inanición.

La autopsia mostró que el bebé no tenía nada en el estómago en el momento de su muerte.

De acuerdo con una declaración jurada de causa probable, Monroe dijo que su hijo nació sano, pero admitió haberse saltado sus comidas y comentó que a veces se olvidaba de él si estaba callado.

Monroe les indicó a los oficiales que la última vez que recordaba haber alimentado al bebé fue después de salir del trabajo la tarde antes de que muriera, informó WFIE-TV.

Por su parte, Scott les dijo a los detectives que el bebé no comía si no lloraba y que no recordaba si su hijo había sido alimentado el día de su muerte.

La declaración jurada muestra que los funcionarios de bienestar infantil habían investigado previamente a Monroe debido a un incidente con otro niño, después de lo cual se le pidió que mantuviera un registro de alimentación.

The Associated Press dejó el jueves un mensaje en busca de comentarios para los defensores públicos de Monroe y Scott.