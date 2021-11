Magnate asesino enfrenta nuevo cargo por la muerte de su esposa en 1982

NUEVA YORK - El heredero millonario de bienes raíces Robert Durst fue acusado el lunes de un cargo de asesinato por la muerte de su primera esposa, Kathie Durst, quien desapareció hace casi cuatro décadas, dijeron los fiscales.

La acusación de asesinato en segundo grado en los suburbios de la Ciudad de Nueva York se produce semanas después de que un investigador del caso presentó una denuncia penal contra Durst, de 78 años, quien recientemente fue condenado a cadena perpetua en California por matar a una confidente que lo ayudó a encubrir el asesinato.

Durst fue trasladado a una unidad médica de la prisión estatal la semana pasada, menos de dos semanas después de ser hospitalizado con un respirador tras dar positivo al COVID-19. Esto luego de la sentencia en el caso de Los Ángeles.

Por otro lado, se emitió una orden de arresto en su contra por el asesinato de Kathie Durst, dijo en un comunicado la fiscal de distrito de Westchester, Mimi Rocah, donde anunció la acusación.

“Cuando Kathleen Durst desapareció el 31 de enero de 1982, su familia y amigos se quedaron con dolor, angustia y preguntas que han contribuido a su incansable búsqueda de justicia durante los últimos 39 años”, dijo Rocah.

La desaparición de Kathie Durst en 1982 despertó un renovado interés público después de que HBO emitiera un documental en 2015 en el que el excéntrico heredero parecía admitir haber matado gente, salirse de la cámara y murmurar para sí mismo en un micrófono en vivo: "Los maté a todos, por supuesto".

El gran jurado que acusó a Durst siguió reuniéndose y escuchando a los testigos, incluso después de que el investigador de la Policía estatal, Joseph Becerra, presentó una denuncia penal en un tribunal de la ciudad de Lewisboro, Nueva York, el 19 de octubre, acusando a Durst de asesinato en segundo grado.

Kathie Durst tenía 29 años y estaba en sus últimos meses de la Escuela de Medicina cuando fue vista por última vez. Ella y Robert Durst, que tenía 38 años en ese momento, habían estado casados por casi nueve años y vivían en South Salem, una comunidad en Lewisboro. Su cuerpo nunca fue encontrado. A pedido de su familia, fue declarada legalmente muerta en 2017.

La familia de Robert Durst posee más de 16 millones de pies cuadrados de propiedades inmobiliarias en Nueva York y Filadelfia, incluida una participación del 10% en One World Trade Center, el rascacielos de Manhattan anteriormente conocido como Freedom Tower. Los miembros de la familia compraron la participación de Robert Durst en el negocio por $ 65 millones en 2006.

En el documental de HBO de 2015, "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst", Durst pareció admitir haber matado gente y admitió que inventó detalles sobre lo que sucedió la noche en que ella desapareció porque "esperaba que todo desapareciera".

Durst, que tiene numerosos problemas médicos, se sentó en una silla de ruedas durante gran parte del juicio y la audiencia de sentencia en California. Leyó las preguntas de su abogado en una tableta con transcripciones en vivo porque le cuesta oír.

Durst, que testificó en el juicio de Los Ángeles en agosto, negó haber matado a Kathie Durst. Después de que su escuela de medicina llamara para informar que no había ido a clase, él dijo que pensaba que estaba "en algún lugar divirtiéndose" y sugirió que tal vez el uso de drogas era el problema.

"No se me había ocurrido que le hubiera pasado algo", dijo Durst con una voz tensa y ronca. "Era más como: ¿Qué le había hecho Kathie a Kathie?"

Cuando se le preguntó si tenía alguna reacción a la acusación, el abogado de Durst, Chip Lewis, respondió en un correo electrónico: "¡Noticias falsas!".