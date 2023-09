En video: una mujer escupe a un alcalde en EEUU tras reunión municipal

OREM, Utah - El alcalde de Orem, David Young, expresó su preocupación ante la agresión que sufrió el miércoles en la noche a su salida de una reunión del concejo municipal.

Durante la reunión, el alcalde mencionó a una reportera local no identificada. Calificó los reportajes de la periodista como "desacertados" y "demasiado ridículos".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

A su salida, la reportera estaba allí junto a su hija, quien habría agredido y escupido al alcalde.

La mujer, identificada como Linnea Pugmire, fue arrestada en el lugar y acusada de agresión, conducta desordenada, expulsar una sustancia corporal y amenazar a un funcionario electo.

Según la policía, la mujer "admitió estar molesta con el alcalde por asuntos personales con su familia".

La ciudad de Orem emitió la siguiente declaración:

"Estamos profundamente preocupados por este incidente, porque el Ayuntamiento debería ser un lugar para el diálogo cívico donde todos se sientan seguros y protegidos. La seguridad de nuestros funcionarios públicos es una máxima prioridad. La ciudad de Orem continuará promoviendo el civismo en todo momento y pedirá al público que se una a nosotros en este esfuerzo".

Por otro lado, el alcalde David Young declaró que "cuando se trata de defender a las familias Orem y salvaguardar nuestra ciudad, no me dejaré intimidar por grupos radicales que quieren impulsar su agenda de alta densidad, antifamilia y antipolicial. Seguiremos oponiéndonos a estas propuestas radicales en Orem, y no permitiré que este desafortunado incidente desvíe nuestra atención de nuestra crucial agenda del Concejo".

"Mi intención al sacar a la luz los problemas de larga data con los informes del Daily Herald era alentar a la gente a superar la divinidad y la desinformación que está eclipsando el asombroso trabajo del Concejo Municipal. Como comunidad, somos mejores que esto y espero que este incidente sirva como una llamada de atención sobre la necesidad de un periodismo más responsable y de que cada uno de nosotros trabajemos juntos con mayor civismo y unidad", agregó Young.