Segundo día de juicio contra Alec Baldwin: ¿apretó o no apretó el gatillo?

SANTA FE, Nuevo México — En su tercer día en corte y segundo día de juicio, los fiscales buscaron presentar a Alec Baldwin como alguien que infringió las reglas y tuvo poca consideración por la seguridad de los demás, en su juicio en Nuevo México por el tiroteo mortal en el rodaje de la película “Rust”.

La fiscal especial Erlinda Ocampo Johnson se refirió repetidamente a que Baldwin estaba jugando a la “simulación” con un revólver en el set de la película “Rust”, y dijo que eso condujo a un peligro muy real y a la muerte de Halyna Hutchins, a quien llamó “una vibrante estrella en ascenso de 42 años”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Ocampo Johnson dijo al jurado en su declaración de apertura el miércoles que Baldwin “pidió que se le asignara el arma más grande disponible” y que durante una sesión de entrenamiento para ello, tenía “gente filmándolo mientras corría disparando esta arma”.

Asimismo, la fiscal dijo que el video tras bastidores mostraría a Baldwin ignorando casualmente la seguridad básica del arma de fuego.

“Lo verán usando esta pistola como puntero para señalar a personas, señalar cosas”, dijo Ocampo Johnson. “Lo verán poner su dedo en el gatillo cuando no se supone que su dedo esté en el gatillo”.

La muerte de Hutchins y la herida del director Joel Souza hace casi tres años conmocionaron a la industria cinematográfica. El tiroteo mortal llevó al cargo de homicidio involuntario contra Baldwin, la estrella de 66 años de “30 Rock” y presentador frecuente de “Saturday Night Live”, que podría resultar en hasta 18 meses de prisión.

Su esposa, Hilaria Baldwin, su hermano menor, Stephen Baldwin, y su hermana mayor, Elizabeth Keuchler, se sentaron detrás de él en la sala nuevamente este jueves mientras el juicio tuvo un comienzo tambaleante en su segundo día.

El abogado de Baldwin, Alex Spiro, le hizo preguntas detalladas a la técnica de la escena del crimen, Marissa Poppell, sobre cómo recogió y manejó el arma y las balas reales que de alguna manera terminaron en el set, pero fue interrumpido frecuentemente por objeciones de la fiscalía y comentarios laterales posteriores con el juez.

Se esperaba que el testimonio del día se centrara en gran medida en la recopilación de pruebas y el revólver que utilizó Baldwin.

Sentados en dos filas de ocho cada una, los jurados y los jurados suplentes garabateaban notas mientras escuchaban los testimonios. Los jurados tienen su propia vista de cerca de las pruebas visuales, con seis monitores instalados en el estrado del jurado.

El interrogatorio de Poppell por parte de la fiscalía un día antes les permitió ver en persona el revólver y la bala gastada que mató a Hutchins.

Spiro enfatizó en su discurso inicial que Baldwin en el set de “Rust” hizo lo que siempre hacen los actores.

“Debe poder tomar esa arma y usarla de la manera que lo haría la persona que interpreta”, dijo Spiro al jurado.

Eso incluye apretar el gatillo. Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente, pero Spiro dijo que aun así no sería homicidio involuntario, incluso si la hubiera disparado intencionalmente.

“En el set de una película, puedes apretar el gatillo”, dijo Spiro.

La armera de “Rust” Hannah Gutiérrez-Reed fue sentenciada este 15 de abril a 18 meses de prisión luego de ser declarada culpable de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Spiro calificó el tiroteo como una "tragedia indescriptible" y que murió una "persona increíble", pero dijo que la responsabilidad recae en la armera de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, quien ya fue condenada por homicidio involuntario, y en el director asistente David Halls, quien le dijo a Baldwin que el arma estaba "fría".

“Los responsables de garantizar que el arma fuera segura la habían revisado una y otra vez”, dijo Spiro. “Él no la manipuló, no la cargó él mismo. No la dejó desatendido”.

El primer testigo en subir al estrado fue Nicholas LeFleur, el primer agente de la ley que llegó al set de filmación en Bonanza Creek Ranch después del tiroteo, y el video de su cámara de solapa dio a los jurados una idea de la caótica escena: una visión sombría de una Hutchins aparentemente inconsciente, mientras LeFleur y otros trabajaban para revivirla.

Más adelante, en el video, se puede ver a LeFleur diciéndole a Baldwin que no hable con los otros testigos potenciales, pero Baldwin lo hace repetidamente.

“¿Se suponía que el señor Baldwin estuviera hablando sobre el incidente?” Le preguntó la fiscal especial Kari Morrissey.

“No, señora”, respondió LeFleur.

“¿Parece que lo está haciendo de todos modos?”, Preguntó Morrissey.

“Sí, señora”, dijo LeFleur.