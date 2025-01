Arrestan a padres de 5 niños hallados con hambre, sucios y sin luz en apartamento de Miami

Un hombre y una mujer fueron arrestados después de que sus cinco hijos fueran encontrados viviendo en un sucio apartamento de Miami Beach que no tenía electricidad, comida ni un baño que funcionara y sólo tenía una cama para compartir, dijo la policía.

Sanel Canovic, de 40 años, y Azra Nikocevic, de 33, fueron arrestados el martes por cinco cargos cada uno de negligencia infantil sin grandes daños corporales, según mostraron los registros de la cárcel de Miami-Dade.

Departamento correccional de Miami-Dade

Según los informes del arresto, el descubrimiento se produjo después de que uno de sus hijos, un niño de 6 años, fue visto cruzando la calle en la cuadra 700 de la calle 15, sin supervisión y en una zona de mucho tráfico el martes por la tarde.

Un transeúnte que lo presenció llamó a la policía, y los oficiales llegaron y vieron al niño saliendo solo de un complejo de apartamentos.

Los oficiales le preguntaron al niño dónde vivía y los llevó a su apartamento en la cuadra 700 de la calle 15, a lo que respondió un niño de 12 años, el hijo mayor de la pareja.

Los oficiales encontraron a otros cuatro niños en el apartamento, que no tenía comida, ni electricidad, ni inodoro que funcionara ni estufa que funcionara, según los informes.

La policía preguntó a los niños si tenían hambre y todos respondieron que sí, diciendo que su última comida había sido alrededor de las 10 p.m. la noche anterior.

Los oficiales también encontraron que el inodoro contenía agua estancada y heces y que no había papel higiénico en la casa, y los niños les dijeron que se duchaban después de ir al baño.

Los niños agregaron que habían estado sin electricidad durante unos dos meses.

Los niños dijeron que no tenían forma de comunicarse con su madre, pero dijeron que trabajaba en un hotel en Miami y que no sabían dónde trabajaba su padre, según los informes.

Los oficiales llevaron a los niños a la estación de policía para que los alimentaran y cuidaran mientras los oficiales intentaban comunicarse con sus padres, y los investigadores entrevistaron a la niña de 12 años.

Ella les dijo que era responsable de cuidar a sus hermanos mientras sus padres estaban en el trabajo, y dijo que los cinco niños comparten una cama de tamaño completo, según los informes.

La hija dijo que los niños desayunaban y almorzaban en la escuela y que su padre les decía "comes en la escuela, así que no comes en casa", dijo la policía.

Dijo que los niños a menudo se iban a dormir con hambre, especialmente durante las vacaciones porque sus comidas dependían de que sus padres trajeran comida a casa, pero dijo que su madre ocasionalmente les dejaba $20 para comprar comida, y ella compraba dos hamburguesas con queso y tocino y tres sándwiches McChicken de McDonald's.

"Los padres frecuentemente compartían una comida por la noche sin proporcionar comida para los niños", decían los informes. "A menudo dejaban a los niños en casa mientras salían a cenar".

La hija dijo que el apartamento había estado sin papel higiénico durante aproximadamente una semana y que usaban trapos pequeños o se duchaban, y los oficiales encontraron varios trapos sucios en el piso del baño, dijo la policía.

"Todos los niños vestían ropa sucia y tenían un fuerte olor corporal y a orina", decían los informes. "Dijo que habían pasado aproximadamente dos semanas desde la última vez que sus padres lavaron la ropa, lo que resultó en que a menudo vestían ropa sucia".

Los agentes se pusieron en contacto con Nikocevic, que acudió a la comisaría y dijo a los investigadores que su apartamento llevaba unas seis semanas sin electricidad porque estaban atrasados ​​en el pago de la factura, según los informes.

También admitió que había dejado 20 dólares para que los niños compraran aperitivos, pero dijo que no tenía forma de confirmar que hubieran comido porque no podía ponerse en contacto con ellos mientras estaba en el trabajo, según los informes.

Nikocevic dijo que está intentando conseguir ayuda con cupones de alimentos, pero negó haber privado de comida a los niños, según los informes.

Más tarde, Canovic llegó a la comisaría y pidió hacer una declaración a través de un hablante croata, según los informes. Un agente tradujo para el padre, que invocó su derecho a un abogado.

"El acusado y el coacusado no proporcionaron deliberadamente la atención y la supervisión adecuadas ni las necesidades básicas necesarias para mantener la salud física y mental de las víctimas", según el informe.

Ambos padres fueron detenidos y encarcelados. Más tarde comparecieron ante el tribunal, donde un juez les fijó una fianza de 2,500 dólares cada uno.