Salvado de milagro: carriola con bebé sale rodando cerca de avenida transitada

Un video de vigilancia que deja el corazón en la garganta se compartió ampliamente en redes sociales después de que mostrara como el viento empujaba un cochecito que se dirigía hacia una concurrida carretera de Hesperia. Afortunadamente, un buen samaritano vino al rescate.

El hombre que salvó al bebé habló por primera vez sobre lo que hizo.

En el video, se ve que la carriola comienza a rodar en la zona de estacionamiento de A1 Hand Car Wash. La tía abuela del bebé trata de correr, pero cae de rodillas y no logra levantarse.

"Escuché gritos a la derecha", dijo Donna Gunderson.

Donna Gunderson estaba sentada en un patio cercano cuando escuchó los gritos de ayuda.

"Y miro hacia atrás y veo un cochecito que baja por el camino de entrada y mi corazón se desploma", dijo.

En ese momento exacto, Gunderson ve a su hermano Ron Nessman corriendo hacia la carriola que también estaba siendo empujada por fuertes vientos que soplaban a través del desierto alto. El cochecito se dirigía directamente hacia Bear Valley Road.

"Los autos van a 50-55 y fue un momento transitado del día", dijo Gunderson.

Pero justo antes de que la carriola llegara al tráfico, Nessman la agarra.

"Sabía que podía conseguirlo y lo conseguí y estoy agradecido por eso porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no hubiera estado allí", dijo.

Nessman estaba ahí porque acababa de llegar de una entrevista de trabajo en un Applebee's cercano. Ha estado viviendo con su hermana durante los últimos tres meses después de haber estado sin hogar durante unos ocho años, en parte debido a la depresión por la muerte de su novia.

"Decidí hacerlo bien. Si quieres algo diferente en tu vida, haz algo diferente y ahí es donde estoy hoy. Le agradezco a mi hermana por ayudarme. Ella siempre ha estado ahí para mí", dijo.

También está agradecido de que el bebé esté bien, al igual que la tía abuela que sufrió lesiones en las rodillas.

"Hizo todo lo que pudo para levantarse. Sus rodillas sangraban cuando me acerqué a ella. Todavía estaba conmocionada y lloraba", dijo.

Gunderson dice que este video aterrador debería ser una lección para cualquiera que use un cochecito: no olvide bloquear las ruedas en colinas o incluso en días ventosos.

"Tan simple como pisar el freno", dijo.

Nessman dice que todavía está buscando trabajo y espera que algún empleador vea esta historia y le dé una oportunidad.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.