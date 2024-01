Bísness School: la historia de una emprendedora latina que tras dejar el trabajo de sus sueños creo su negocio

A veces, la vida da vueltas y, en muchas ocasiones, lleva a las personas por caminos muy inesperados.

Este fue el caso de Patty Rodríguez, una emprendedora latina oriunda de Los Ángeles que un día pasó de tener el trabajo de sus sueños a perderlo todo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Todo comenzó mientras Rodríguez cursaba la preparatoria, cuando se enteró de que una estación de radio local, KIIS-FM, estaba rifando boletos en una competencia para ver a su banda favorita, NSYNC.

Aunque Rodríguez estaba convencida de que su madre nunca la dejaría ir por los boletos, (con pequeñas mentiras piadosas) logró persuadirla para prestarle el coche y se fue con unos amigos a Burbank, ubicada a unas 20 millas de su hogar en ese entonces.

Rodríguez participó en la competencia con otros tres amigos y, tras jugar, ganaron los codiciados boletos de NSYNC.

Si bien los boletos eran su principal objetivo, Rodríguez siempre había estado interesada en la música y el entretenimiento desde pequeña. Así que decidió probar su suerte nuevamente y preguntarle a un empleado de la estación si estaban contratando.

"¿Están contratando?" le preguntó Rodríguez, a lo que el empleado respondió: "No, por ahora no, pero ¿cuántos años tienes?". Rodríguez explicó que tenía 16 años, y el empleado le recalcó que no contrataban a menores de 18, pero la contactarían en el futuro.

Ambos intercambiaron números de teléfono, y las cosas quedaron así... hasta que poco después, Rodríguez recibió una llamada que la emocionó más que los boletos del concierto.

Patty Rodriguez dejó una exitosa carrera en un programa de radio nacional para emprender su propio negocio de libros bilingües, pero no fue sin tropiezos.

Y es que la estación la contactó para preguntarle si estaba interesada en ayudarlos un par de veces por semana. Esta oportunidad se extendió a una actividad que terminó con Rodríguez trabajando para ellos durante tres años, en programas como el show matutino de Ryan Seacrest, una celebridad en Estados Unidos.

Aunque Rodríguez ayudó a la estación durante varios años, su trabajo al principio siempre fue sin remuneración, algo que nunca cuestionó por miedo a perder la oportunidad.

"Creo que nadie sabía qué hacía yo en la estación, ni siquiera los productores ejecutivos", explicó Rodríguez. "Todos asumían que era como una ayudante y que mi contrato estaba todo en orden".

Sin embargo, un día escuchó a su jefe en la estación hablar sobre contratar a un asistente de promociones que hablara español.

Rodríguez consiguió el trabajo, pero el gusto le duró poco cuando, al regresar del trabajo, se percató de que varios policías y bomberos rodeaban su calle porque una casa estaba en llamas.

"Cuando entré a mi calle, dije: "'Ay, esa es mi casa'", dijo Rodríguez. "Recuerdo haber dejado mi coche en plena calle y correr hacia ella. Tenía mucho miedo. Luego, un policía me detuvo y me dijo que había habido un incendio.

"Fue entonces cuando me dijo que perdimos nuestra casa en el incendio".

Ese momento alteró el futuro de Rodríguez por completo, ya que tuvo que renunciar al trabajo en la estación y, con mucha perseverancia, decidió crear el negocio de sus sueños: una compañía de libros bilingües llamada Lil' Libros.

Y todo gracias a su hijo de tres años, ya que al criarlo, siempre quiso darle libros infantiles en inglés y español para que nunca olvidara sus raíces.

"Nunca encontré libros que representaran adecuadamente a nuestra comunidad latina", resaltó Rodríguez. "Sí había traducciones al español de libros como 'If You Give a Mouse a Cookie' y 'Where the Wild Things Are', pero no había libros originales de nuestra comunidad.

"Estos libros nunca eran escritos por nosotros, así que decidí empezar a crear libros que celebraran nuestras tradiciones y culturas en ambos idiomas: inglés y español", dijo Rodríguez. "Siempre quise criar a mi hijo en una casa bilingüe, y esta es la mejor manera de hacerlo".

Rodríguez y su amiga Arianna empezaron a crear libros con Lil' Libros en 2014. Y diez años después, en 2023, su compañía registró más de $2.5 millones en ventas.

Rodríguez fue entrevistada para Bísness School, una serie que cuenta las historias inspiradoras de emprendedores latinos. Suscríbete a Bísness School en cualquier plataforma donde escuches podcasts o en YouTube para recibir automáticamente los episodios futuros. Recuerda, la escuela de negocios es costosa. Bísness School es gratuita.