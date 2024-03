Senador Bob Menéndez y su esposa se declaran no culpables de cargos de obstrucción de justicia

El senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y su esposa Nadine se declararon no culpables el lunes de los últimos cargos criminales en un caso de presunta corrupción que involucra lingotes de oro, un automóvil de lujo y otros presuntos sobornos.

La semana pasada, un gran jurado federal en Nueva York acusó al demócrata y a su esposa de dos nuevos cargos vinculados a obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir la justicia, elevando a 18 la cantidad total de cargos que enfrenta el senador, según una copia del informe de acusación.

“Una vez más, no culpable, señoría”, dijo el senador Menéndez al juez durante su lectura de cargos en el centro de Manhattan.

El FBI alega que la pareja mintió sobre el dinero que recibió por un nuevo Mercedes convertible y los pagos de la hipoteca de la vivienda. La pareja dijo que el dinero se les dio como préstamos que planeaban pagar, pero los agentes federales aseguran que todos los pagos en efectivo fueron por presuntos sobornos.

En una declaración, Menéndez calificó la acusación del martes pasado como "un flagrante abuso de poder. El gobierno sabe desde hace mucho tiempo que me enteré y ayudé a pagar préstamos (no sobornos) que se le habían otorgado a mi esposa". El senador volvió a mantener su inocencia, afirmando que los fiscales están "asustados" y no tienen pruebas de ningún delito.

"El gobierno ahora ha alegado falsamente encubrimiento y obstrucción. La última acusación revela mucho más sobre el gobierno que sobre mí. Dice que los fiscales tienen miedo de los hechos, miedo de someter sus cargos a personas imparciales bajo el escrutinio de un jurado, y sin restricciones por ningún sentido de justicia o juego limpio. Dice, de una vez por todas, que no se detendrán ante nada en su celo por atraparme", continuó el comunicado.

"Estos fiscales están tratando de hacerme ceder simplemente haciendo acusaciones descabelladas una y otra vez, sin probar nada".

David Schertler, abogado de Nadine Menéndez con sede en Washington, se negó a comentar sobre las nuevas acusaciones.

¿QUÉ ALEGAN LOS FISCALES?

Los fiscales dijeron que desde junio de 2022 hasta 2023, Menéndez y su esposa Nadine emitieron cheques que indicaban que estaban pagando un préstamo al empresario José Uribe, cuando en realidad no existía tal préstamo.

Esos cheques, según los fiscales, fueron presentados a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en un intento de obstruir la justicia al caracterizar falsamente la devolución del dinero del soborno “en un esfuerzo por interferir con una investigación de Menéndez, Nadine Menéndez y otros en el Distrito Sur de Nueva York”.

Uribe se declaró culpable en el llamado caso de corrupción de lingotes de oro, diciendo que pagó sobornos al senador. Ahora está cooperando con los fiscales.

Uribe dijo que se reunió con Nadine Menéndez una vez que comenzó la investigación criminal y ambos inventaron la historia afirmando que el dinero que les dio no era un soborno, sino más bien un préstamo.

Entre las acusaciones más nuevas incluidas en la acusación, Menéndez está acusado de enviar a su entonces abogado para supuestamente contar una historia falsa a investigadores federales en junio y septiembre de 2023, una historia que supuestamente detallaba que el dinero que él y su esposa obtuvieron fue un préstamo. El abogado dijo que el senador no había tenido conocimiento hasta 2022 de un pago de hipoteca de $23,000 que un empresario hizo sobre la casa de los Menéndez en Nueva Jersey o del dinero que otro acusado pagó por un Mercedes-Benz convertible.

Los fiscales alegan que Menéndez también hizo que su abogado dijera en la reunión de septiembre que Menéndez en 2022 se había enterado de que los pagos eran préstamos. Los fiscales escribieron que Menéndez conocía y “había tenido conocimiento tanto del pago de la compañía hipotecaria como de los pagos del automóvil antes de 2022, y no eran préstamos, sino pagos de sobornos”.

Los fiscales también dijeron en la acusación reescrita que Nadine Menéndez hizo que su abogado les dijera a los fiscales en agosto pasado que el pago de la hipoteca y los fondos proporcionados para el convertible eran préstamos cuando ella sabía que eran pagos de sobornos.

Los nuevos cargos alegan que la pareja estaba tratando de obstruir la justicia en las semanas previas a que fueran acusados en septiembre pasado de una variedad de delitos.

Según la acusación, Menéndez y su esposa aceptaron lingotes de oro y dinero en efectivo de un promotor inmobiliario a cambio de que el senador utilizara su influencia para conseguirle a ese empresario un acuerdo multimillonario con un fondo de inversión qatarí. Menéndez también fue acusado de ayudar a otro socio comercial de Nueva Jersey a conseguir un acuerdo lucrativo con el gobierno de Egipto.

Otros dos empresarios también se declararon inocentes. Se ha programado un juicio para mayo.

Después de su arresto, Menéndez, de 70 años, se vio obligado a renunciar a su presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero dijo que no renunciaría al Congreso.

Hijo de inmigrantes cubanos, Menéndez ha ocupado cargos públicos ininterrumpidamente desde 1986, cuando fue elegido alcalde de Union City, Nueva Jersey. En 2006, el entonces gobernador Jon Corzine nombró a Menéndez para el escaño en el Senado que dejó vacante cuando asumió como gobernador.