Captado en cámara: brutal golpiza a punta de pistola en un Lyft

CALIFORNIA - El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles publicó un video de un hombre que golpeó y robó a un conductor de Lyft en una estación de servicio en South El Monte.

El ataque ocurrió el martes, alrededor de las 9:20 p.m., el martes en la estación Arco en la intersección de la Calle Rush y el Bulevar Rosemead, según la Oficina de Información del Alguacil.

El robo y la golpiza fueron capturados con la cámara del conductor, identificado como Yu Yung Liao. Muestra a un hombre con una gorra de los Piratas de Pittsburgh discutiendo con el conductor durante más de un minuto en el video publicado el jueves.

Yu Yung Liao dijo a la estación hermana NBC4 que paró en una estación Arco para obtener gas y lavar su automóvil. La puerta trasera estaba sin seguro.

El ladrón exigió dinero y luego agarró el teléfono celular del conductor. Luego aparentemente intentó que el conductor dejara el automóvil para poder robarlo, pero el Liao finge que el coche tiene un nuevo sistema sin llave que solo permitiría que el propietario lo conduzca.

"No puede llevarse mi coche. Está enojado. Me golpeó", dijo Liao a NBC4.

Liao finalmente le entregó su billetera que tenía $1,560 según su familia. Dos veces durante el robo, el hombre golpeó al conductor en la cara con un arma dejándolo con la nariz magullada y ensangrentada, según informes de las autoridades.

"Le dije que está bien. No me dispares. Dar dinero. No hay problema", dijo Liao.

El conductor es originario de Taiwán y comenzó a conducir para Lyft después que su negocio de venta de luces LED resultó afectado por la pandemia.

Los investigadores indicaron que no creen que el ataque fuera de caracter racista pero Liao dijo que el sospechoso preguntó sobre su etnicidad.

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre este hecho llamar a la Oficina de Homicidios del Alguacil al 323-890-5500. Los informantes anónimos también pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477.