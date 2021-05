Golpiza en video: investigan a policías de California tras ataque contra afroamericano

SAN DIEGO – La policía de San Diego investiga a dos de sus oficiales que fueron captados en video golpeando repetidamente a un hombre mientras intentaban detenerlo en La Jolla.

A continuación puedes ver el video completo grabado por una mujer que presenció los hechos. Las imágenes pueden resultar perturbadoras para algunas personas, por favor ten en cuenta eso si decides verlo.

Nicole Bansal estaba en su auto en la intersección de La Jolla Village Dr. y Torrey Pines Rd. el miércoles a las 9 a.m. cuando dijo que vio cuando los oficiales salieron de una patrulla frente a ella para detener a un hombre.

Según la policía el incidente comenzó cuando los oficiales vieron a un hombre orinando en público y trataron de detenerlo.

“El hombre no se detenía a hablar con los oficiales, por lo tanto, un oficial lo retuvo para detenerlo. A pesar de que los oficiales le dijeron repetidamente al hombre que "dejara de resistir", el hombre no obedeció. Uno de los oficiales golpeó al hombre varias veces”, dice el comunicado.

El video comienza cuando uno de los oficiales sujeta a un hombre y un segundo oficial los asiste en retenerlo y ambos lo llevan al suelo. Una vez en el suelo comienzan a golpearlo en la cabeza al menos tres veces mientras los oficiales están sobre él. El hombre devuelve un par de golpes en la cara del oficial que está sobre él.

En el video también se escucha a Bansal gritando, pidiendo que dejen de golpearlo y a los oficiales gritando al hombre que deje de resistirse.

Según la testigo el hombre es una persona sin hogar que vive en las calles de la comunidad. Durante el altercado dijo que no vio ninguna acción que se mereciera esa respuesta.

“Es absurdo”, dijo Bansal ante la respuesta de varias patrullas que llegaron para asistir a los oficiales en el arresto. El video que dura 4 minutos termina justo cuando llegan paramédicos.

De acuerdo con SDPD su unidad de asuntos internos está investigando el video de la testigo, así como los videos de las cámaras corporales de los oficiales.

La policía dijo que el hombre fue llevado a un hospital local y después fue dado de alta. Fue fichado en la cárcel del condado por cargos de resistirse al arresto y golpear a un oficial.

Por su parte la organización de derechos civiles NAACP’s de San Diego dijo en un comunicado al jefe de la policía David Nisleit el miércoles sobre el “manejo brutal de un miembro de nuestra comunidad”.

"Estamos profundamente entristecidos y enojados de ver al Departamento de Policía de San Diego actuar con tanta violencia contra alguien que no presenta un riesgo aparente para nadie. Gritar 'deja de resistir' y golpear y abofetear continuamente a este hombre claramente no fue propicio para calmar la situación. El SDPD tiene una política de desescalamiento que requiere que uses tiempo y espacio para calmar una situación, , en lugar de pasar inmediatamente a la fuerza. Nos parece que hubo un amplio espacio para reducir la escalada. "

El SDPD no identificó a los dos oficiales que inicialmente se acercaron al hombre. Tampoco dio a conocer el nombre del hombre en el video.

