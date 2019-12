Autoridades piden evitar viajar por tierra durante la tormenta invernal

El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) anunció que ya se encuentra trabajando sin parar, de cara a la tormenta invernal que azotará a Colorado en las próximas horas.

En un comunicado entregado este lunes por la mañana, CDOT pide a la comunidad postergar viajes por tierra hasta el miércoles y no conducir, de no ser necesario, pues el estado de las carreteras no será el mejor debido a la cantidad de nieve que se está esperando.

Los escuadrones de servicio de CDOT, con camiones quitanieves y equipo para mantener las vías despejadas, estarán trabajando durante 24 horas hasta nuevo aviso.

Desde muy temprano expertos están tratando las vías para prevenir la acumulación de nieve y la formación de hielo negro. Las carreteras principales en la ciudad así como las interestatales I-25, I-70, I-225, I-76, I-270, US 6 y C-470, está siendo limpiadas y tratadas con sales y productos químicos para estar preparadas para la llegada de la tormenta.

CDOT pide a los motorizados no salir a conducir por ningún motivo durante estas próximas horas y en caso de salir por alguna emergencia conducir con precaución extrema.

Además, autoridades aprovecharon para recordarle a la ciudadanía que es ilegal pasar a un camión quitanieves. Es importante mantener la distancia y estar pendientes en todo momento de giros o maniobras de última hora.

Estos son algunos concejos para conducir en estas condiciones extremas, de ser necesario.

* Conduce despacio, con una velocidad mucho más baja que lo que lo harías normalmente.

* Mantén siempre una distancia prudente con el auto de adelante, ya que frenar podría tomar más tiempo de lo normal.

* Asegúrate de que tus llantas estén en buenas condiciones y sean las adecuadas para transitar en la nieve.

* Mantén el tanque de gasolina lleno.

* No rebases camiones quitanieves, ni ningún vehículo que se encuentre prestando asistencia en la vía.

* Revisa que el líquido para los parabrisas esté lleno.

* Es importante tener cobijas y abrigos en caso de quedar estancado en la carretera.

Para mayor información pueden ingresar a CDOT.