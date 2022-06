Un auto y tarjeta de gasolina de $25: el increíble regalo a joven que salvó a otro tras caer a vías del metro

CHICAGO— Un hombre de Chicago que saltó a las vías del tren para rescatar a alguien que había caído sobre un riel electrificado durante una pelea en una estación L recibió más que elogios por su acto heroico: también le regalaron un automóvil.

Anthony Perry, de 20 años, fue sorprendido el miércoles con un Audi A8 2009 de Early Walker, fundador de la organización contra la violencia I'm Telling Don't Shoot.

“Queríamos mostrar literalmente nuestro aprecio porque necesitamos más personas como tú. Necesitamos más Anthonys en el mundo”, dijo Walker después de darle a Perry una tarjeta de gasolina de $25.

Perry dijo que el auto hará su vida “mucho más fácil”. Ha estado tomando dos autobuses y un tren para ir de su casa en el vecindario de South Side de Park Manor a su trabajo con Amazon Fresh en los suburbios de Oak Lawn.

CÓMO FUE EL INCIDENTE EN EL METRO DE CHICAGO

El lunes, se bajó en una parada de la Línea Roja de la Autoridad de Tránsito de Chicago cuando notó a un hombre casi inconsciente en el tercer riel electrificado de las vías. Saltó a las vías y llevó al hombre a un lugar seguro.

“Esperaba poder agarrarlo y no sentir nada, pero sentí un poco de conmoción”, dijo Perry. “Lo sentí todo a través de mi cuerpo en realidad. No dejé que eso me detuviera”.

Dos oficiales estaban cerca cuando observaron el incidente en la plataforma del tren y se apresuraron a ayudar.

Con la ayuda de otro viajero, Perry administró resucitación cardiopulmonar al hombre, que había resultado herido por una descarga eléctrica. El hombre fue llevado a un hospital y se esperaba que sobreviviera.

La policía aún está investigando el incidente que provocó que el hombre cayera a las vías, informó el Chicago Sun-Times.

El automóvil de Perry le fue entregado a cuadras de su casa mientras los residentes y los oficiales de policía miraban en apoyo.

“Muchas veces la gente piensa que estos jóvenes están haciendo lo incorrecto, pero este es solo un excelente ejemplo de cómo un joven se encargó de saltar y hacer lo correcto”, dijo la teniente de policía de Chicago, Yolanda Irving.