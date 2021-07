Tragedia en Miami Beach: sube a 24 la cifra de muertos mientras se complican labores de rescate

MIAMI, Florida - A 10 días del trágico derrumbe del edificio Champlain Towers South en Surfside, a los bomberos se les complican las labores de rescate pues los próximos días pudieran estar determinados por la posible cercanía de la tormenta tropical Elsa y las acciones que se realizan en vista a la demolición del edificio.

En conferencia de prensa ofrecida este sábado el gobernador Ron DeSantis aseguró que “para el lunes y martes sentiremos un impacto en el sur de Florida”, dijo con respecto a la tormenta tropical Elsa.

Según los últimos pronósticos meteorológicos el sistema no parece que afectará de manera directa la zona del desastre en Surfside a menos que se produzca un cambio radical en la trayectoria actual.

DeSantis emitió una orden de emergencia ante la cercanía de Elsa para poder “garantizar la seguridad de los rescatistas y prepararse para el posible impacto del sistema meteorológico”. Varios condados se han incluido en esta orden que intenta ofrecer ayuda.

La alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine-Cava, firmó una orden ejecutiva para la demolición del edificio dañado donde ahora analizan los expertos la manera de proceder. Por su parte, el gobernador aseguró que el estado estaría pagando por los gastos de la demolición, que se realizaría en las próximas 36 horas aproximadamente y se realizará de manera controlada para evitar nuevos daños.

Por lo que la alcadesa de Miami Dade dijo que se redujo la cifra de desaparecidos.

En la mañana de este sábado la alcaldesa Daniella Levine-Cava, informó el hallazgo de otros dos cadáveres, elevando la cifra de muertos a 24. El número de personas por ubicar se sitúa en 124, mientras que los localizados con vida son 188, indicó la alcaldesa del condado Miami-Dade en el último reporte oficial.

“Los equipos de rescate hicieron 3 búsquedas y no encontraron animales, para ello revisaron con cámaras en las locaciones a donde pudieran llegar, pero no pueden buscarlos en persona pues no pueden entrar al edificio debido al peligro de derrumbe de la estructura”, dijo la alcaldesa refiriéndose al rescate de mascotas que según los residentes del lugar habrían quedado atrapadas dentro del edificio de Surfside.

Los gatos Mia y Coco cobraron notoriedad en días pasados luego de que sus dueños publicaran sus fotos con un pedido de ayuda a las autoridades para recuperar a los animalitos que habrían quedado en los apartamentos por la rápida huida de sus dueños el día del colapso. Hasta el momento desafortunadamente ninguno de estas mascotas ha sido encontrada.

Durante este viernes se conoció la triste noticia de que una de las personas rescatadas era la pequeña hija de 7 años de un bombero de la ciudad de Miami que trabajaba en la zona del colapso.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, aseguró que todas las fuerzas del Departamento de Bomberos de la ciudad están de luto justo cuando la tragedia toca de cerca a uno de sus miembros. "Pedimos que oren por nuestros familiares y que respeten el duelo de este bombero", pidió Suárez.

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis agradeció a los equipos de emergencia que desde Virginia, Indiana, Ohio, New Jersey y Pensilvania han llegado hasta Florida para ayudar en las labores de rescate, "muchos de estos manejaron durante más de 18 horas para llegar a Miami".

Desde la noche del domingo la Florida comenzará a “sentir algún tipo de impacto” que comenzaría con ráfagas de vientos de tormenta tropical y lluvias que podrían incrementarse con el paso del fin de semana.

Un miembro del Servicio Nacional de Huracanes aseguró que monitorean de cerca el sistema Elsa, pronostican que en la noche del domingo o la mañana del lunes se estaría acercando a Cuba, por lo que en Florida se sentirán vientos de tormenta tropical desde este domingo y hasta el martes.

Las autoridades advirtieron que una vez que la tormenta pase la isla de Cuba y salga al mar podría cambiar su rumbo y categoría, una vez allí se podría definir una nueva trayectoria.

Charles Cyrille, de la oficina de manejo de emergencias de Miami Dade, hizo un llamado a los residentes del sur de Florida a que aseguren sus hogares, poniendo a salvo los muebles del patio.

"Tenga los medicamentos necesarios y consiga abastecimientos por al menos 7 días", dijo también la portavoz de los bomberos Erika Benítez, quien advirtió la necesidad de tener a mano baterías y documentos importantes por si tiene que ser evacuado.

Las autoridades informaron que hay planes de contingencia ante la posibilidad de que llegue a las costas del sur de Florida, pues como la tormenta pudiera fortalecerse en las próximas horas, los representantes de los organismos de manejo de emergencias han dicho que tienen un "ojo en el trópico" por los sistemas que se desarrollan en el mar Caribe.

Las autoridades de Florida estaban trabajando en planes para derribar lo que queda en pie de un edificio de departamentos que se vino abajo luego de que las preocupaciones por la inestabilidad de la estructura paralizaron la búsqueda de sobrevivientes durante 15 horas.

Tanto el gobernador de Florida, Ron DeSantis, como la alcaldesa de Miami-Dade, se refirieron a cómo pueden afectar estos sistemas tropicales las tareas de búsqueda y rescate.

DeSantis recordó que ya se inició la temporada de huracanes y se están tomando "muy seriamente" los sistemas que están en camino y aseveró que se tomarán las "medidas necesarias por si hay que responder" a cualquier situación.

La alcaldesa mencionó que las inclemencias del tiempo han acompañado las tareas de búsqueda y rescate desde el inicio, pero no las han interrumpido y dijo que así va a seguir siendo, mientras que el alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que los perros utilizados en las operaciones de búsqueda no se inhiben por el mal tiempo.

La vicegobernadora Jannete Nuñez confirmó ese viernes que unos 170 camiones de la construccion han retirado al menos 1600 toneladas de escombros de la zona del desastre, donde se encuentran decenas de brigadas laborando de manera continúa.

Los equipos en el lugar de derrumbe llevan días retirando los escombros debajo de la piscina y el garaje del edificio, que se desplomó la madrugada del 24 de junio y redujo a escombros más de 50 unidades del total de 136 que tenía.

Las labores de rescate continúan bajo presión luego que este jueves por al menos unas 15 horas fueran interrumpidas temporalmente la búsqueda a petición de ingenieros estructurales que advirtieron sobre la posibilidad de que la porción de edificio que queda en pie colapsara.

Luego que los rescatistas reanudaran su labor de búsqueda, las autoridades anunciaron que estaban valorando la posibilidad de demoler el resto de la estructura, pero los ingenieros opinan que si eso sucede el operativo de búsqueda se ralentizará, aunque la demolición creará un entorno de trabajo más seguro que podría permitir la entrada de más operarios a la zona y a largo plazo acelerar la tarea.

IDENTIFICAN NUEVAS VÍCTIMAS

Este viernes 2 de julio se identificaron en horas de la noche a 4 víctimas: Bonnie Epstein, de 56 años de edad, cuyo cuerpo fue recuperado el día 30 de junio; Claudio Bonnefoy, de 85 años, cuyo cuerpo fue recuperado este viernes; Maria Obias-Bonnefoy, de 69 años, cuyo cadáver se encontró este 2 de julio; y el de un niño de 7 años, que a petición de la familia no se dio a conocer el nombre, cuyo cuerpo también fue recuperado este viernes.

Este jueves las autoridades identificaron a Magaly Elena Delgado, de 80 años, cuyo cuerpo fue recuperado este el 30 de junio. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que dos niños, de 4 y 10 años, estaban entre los muertos. Se trata de 2 hermanas identificadas como Lucía Guara, de 10 años, y Emma Guara de 4 años. También identificaron a Anaely Rodríguez, de 42 años, y a Andreas Giannitsopoulos, de 21.

A los sobrevivientes que lo han perdido todo el alcalde de Surfside les brindó un poco de esperanza, Charles Burkett dijo que “ya hay disponibles recursos para apoyar estas personas” y que unas 63 familias han sido asistidas en este tiempo.

Las autoridades confirmaron que se utilizan drones para localizar animales con vida que pudieron quedar atrapados en la torre que aún está en pie. Mientras expertos evalúan la torre norte del condominio Champlain Tower, hermana gemela de la que colapsó, con el fin de que el análisis forense determine si los residentes pueden regresar a sus viviendas.

Decenas de familias habrían evacuado el lugar de manera voluntaria luego de los sucesos ocurridos el pasado jueves, a pesar de que este edificio se ubica a un bloque de distancia de la estructura derrumbada y nunca en el mismo se hubieran reportados daños similares a los del Champlain Towers South.

ORGANIZACIONES DE AYUDA Y DEMANDAS

Las autoridades han agradecido a unas 26 organizaciones de todo tipo que están presentes en el centro habilitado para ellas en un hotel y que han apoyado el trabajo con familiares. Es destacable que al menos unas 30 familias han recibido apoyo económico y emocional.

A nivel local, fundaciones comunitarias están lanzando un fondo por dificultades económicas para ayudar a los afectados por el derrumbe. Para información pueden entrar AQUI.

Mientras la investigación sobre las causas del derrumbe está en sus inicios, ya se sabe que por lo menos desde 2018 Champlain Towers South tenía un daño estructural importante y que cuando se produjo el derrumbe del edificio se realizaban obras en el techo con vistas a pasar la certificación requerida por haber cumplido 40 años.

También se ha apuntado a una posible conducta negligente por parte de un funcionario de Surfside que en 2018 dijo que el edificio estaba en buen estado pese al informe de ingeniería que advertía lo contrario.

De igual modo, en una carta fechada en abril de este año, la presidenta de la comunidad de vecinos del edificio, Jean Wodnicki, señaló que el deterioro estaba empeorando y eran necesarias reparaciones que ascendían a 15 millones de dólares.

Una nueva y cuarta demanda fue presentada por familiares de Harold Rosenberg, que residía en la suite 211 y es una de las personas que permanecen desaparecidas tras el derrumbe del Champlain Towers South de Surfside, ciudad aledaña a Miami Beach.

Junto a Rosemberg se encuentran también desaparecidos uno de sus hijos y su nuera, que se hallaban de visita, según el abogado que presentó la demanda, recogida por el diario Miami Herald.

También trascendieron también detalles sobre la tercera demanda colectiva en Miami-Dade contra la asociación del condominio, en este caso entablada por Raysa Rodríguez, residente que vive en el noveno piso del edificio Champlain Towers South, así como de otras personas en situación similar.

La alcaldesa Daniella Levine Cava, apoyó el anuncio de la fiscal general del condado Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, de que el caso de Surfside sea sometido a un gran jurado para determinar si hay responsables que deban ser procesados.

CENTRO DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Se habilitó un Centro de Reunificación Familiar en el Grand Beach Hotel en el 9449 Collins Ave. Allí se ha establecido una unidad de emergencia donde familiares y amigos pueden llegar para ofrecer información sobre sus seres queridos. El teléfono disponible es 305-6141819.

Un video de vigilancia captó el momento en que la estructura se derrumba. Al menos una persona murió este jueves al desplomarse parte de un edificio residencial de 12 plantas y 40 años de antigüedad en una calle principal de Miami Beach. Las imágenes que verá pueden ser perturbadoras para algunas personas.

Las autoridades piden a los sobrevivientes o personas que viven en algunas de las torres de este condominio que den sus nombres para poder establecer una lista de identidades y tras la recolección de ADN establecer el parentesco de quienes sean rescatados sin vida. Para más información puedes entrar al siguiente enlace.