Comité de Ética: Hay “pruebas sustanciales” de que George Santos violó la ley

NUEVA YORK -- El asediado representante George Santos confirmó el jueves que no buscará la reelección en 2024 después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes publicara un informe mordaz que concluyó que hay “pruebas sustanciales” de que el republicano de Nueva York “violó las leyes penales federales”, incluido el uso de fondos de campaña para fines personales y presentar informes de campaña falsos.

"Continuaré con mi misión de servir a mis electores hasta que se me permita. Sin embargo, NO buscaré la reelección para un segundo mandato en 2024, ya que mi familia merece algo mejor que estar bajo presión de la prensa todo el tiempo", dijo Santos en un comunicado en la red social X.

En su amplio informe de 56 páginas, el subcomité de Ética encargado de investigar a Santos encontró "una red compleja de actividades ilegales que involucran las finanzas de campaña, personales y comerciales del representante Santos. El representante Santos buscó explotar fraudulentamente todos los aspectos de su candidatura a la Cámara de Representantes para su propio beneficio financiero personal".

"Él robó descaradamente de su campaña. Engañó a los donantes para que proporcionaran lo que pensaban que eran contribuciones a su campaña, pero que en realidad eran pagos para su beneficio personal. Denunció préstamos ficticios a sus comités políticos para inducir a los donantes y a los comités del partido a hacer más contribuciones a su campaña y luego desvió más dinero de la campaña hacia él mismo como supuestos 'reembolsos' de esos préstamos ficticios", continúa el informe.

Santos "usó sus conexiones con donantes de alto valor y otras campañas políticas" para enriquecerse, sostiene el informe. "Y sostuvo todo esto a través de una serie constante de mentiras a sus electores, donantes y personal sobre sus antecedentes y experiencia", agregó.

El Comité de Ética dijo que remitirá sus conclusiones, incluida la conducta "no acusada", al Departamento de Justicia. No hizo ninguna recomendación a la Cámara.

El Departamento de Justicia ya acusó a Santos de múltiples cargos federales, incluido robo de identidad, lavado de dinero y robo de fondos públicos. Está previsto que vaya a juicio en septiembre y se declaró no culpable.

Santos ha rechazado los pedidos de su renuncia. “Me mantendré firme en la lucha por mis derechos y en la defensa de mi nombre frente a la adversidad”, dijo el jueves en X. “Me siento honrado una vez más y me recuerdan que soy humano y que tengo defectos, pero no soportaré como me apedrean los que tienen defectos".

El Comité de Ética dijo que Santos no cooperó con la investigación y sólo proporcionó respuestas limitadas que incluían "inexactitudes" y "falsedades".

El representante Robert García, demócrata por California, dijo el jueves que planea presentar nuevamente una resolución privilegiada para expulsar a Santos del Congreso cuando la Cámara regrese a Washington el 28 de noviembre.

García, quien presentó una resolución similar a principios de este año, dijo en un comunicado que el informe de Ética deja "muy claro que la decisión del Partido Republicano de esperar nueve meses para actuar no sólo fue irresponsable, sino también peligrosa", y agregó que Santos "no tiene lugar en el Congreso”.

La Cámara se verá obligada a actuar sobre la resolución de García porque es privilegiada. Santos sobrevivió fácilmente a otro intento de expulsarlo a principios de este mes; 179 miembros votaron a favor de la expulsión, 213 en contra y 19 votaron presentes. Se necesita un umbral alto (dos tercios de los legisladores) para la expulsión.

Los compañeros republicanos de Nueva York de Santos, muchos de ellos moderados que enfrentan duras candidaturas a la reelección el próximo año, encabezaron la campaña para expulsarlo. El jueves reiteraron sus llamamientos para que dimitiera o fuera expulsado.

"George Santos debería poner fin a esta farsa y renunciar de inmediato", dijo el representante Mike Lawler, republicano por Nueva York, quien está en su primer mandato, al igual que Santos. "Si se niega, debe ser destituido del Congreso. Su conducta no sólo es impropia y vergonzosa, sino que es criminal".

El informe de Ética "está alineado con mi creencia desde hace mucho tiempo de que este estafador no tiene lugar en la Cámara del Pueblo", añadió el representante Anthony D'Esposito, republicano por Nueva York, "y una vez más pido a mis colegas que se unan a mí. en abogar por la expulsión de George Santos del Congreso".

Los investigadores de ética dijeron que optaron por no citar a Santos, determinando que hacerlo podría haber retrasado su investigación y que el testimonio de Santos tendría "bajo valor probatorio dada su práctica admitida de embellecimiento".

Dirigido por los representantes Dave Joyce, republicano por Ohio, y Susan Wild, demócrata por Pensilvania, el subcomité que investiga a Santos se reunió nueve veces, autorizó 37 citaciones y 43 solicitudes voluntarias de información y recibió más de 172,000 páginas de documentos.

