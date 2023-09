Las tarántulas salen de sus escondites: qué hacer si te encuentras con una

CALIFORNIA - Senderistas de las montañas al este del Área de la Bahía de San Francisco se han encontrado con un panorama que puede resultar aterrador por la temporada de apareamiento de las tarántulas.

Estas arañas caminando a plena luz del día se han vuelto virales en las redes sociales.

El parque de Sunol es uno de los lugares donde se reportaron más avistamientos de estos arácnidos.

Desde finales de agosto hasta inicios de septiembre, es la época cuando sucede la temporada de apareamiento. El resto del año, es raro ver una tarántula, ya que habitan bajo tierra en sus madrigueras.

TELEMUNDO 48 realizó un recorrido por el parque y encontró a una tarántula macho que caminaba en busca de una madriguera donde habitan las hembras.

“Normalmente tienen telarañas y ahí encuentran a la hembra”, indicó Marcos Vizcaíno, guardabosques de los parques estatales.

Los expertos explican que para finales de octubre, la mayoría de los machos adelgazan y mueren, porque ya no pueden encontrar alimento, terminando así su ciclo de vida. Sin embargo, las hembras cuidan sus huevos y pueden llegar a vivir más de 20 años.

Vizcaíno indicó que las tarántulas no son agresivas y las personas pueden agarrarlas.

“No tomarlas de arriba sino de abajo”, explicó.

Pero si no estás en compañía de un experto o no sabes cómo hacerlo, lo mejor es que no las toques.

Si tienes mascotas, los expertos recomiendan que las mantengas con sus correas por los senderos para evitar que se encuentren con algún animal salvaje, como las tarántulas.

La temporada de tarántulas se termina dentro de unas tres semanas. Por eso, los expertos aseguran que, si quieres aprender más de estos arácnidos o tener la posibilidad de tocarlos directamente, puedes visitar la página web de los parques naturales, ya que están realizando varios eventos.