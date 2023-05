Autoridades revelan detalles de preso que intentó mutilarse los genitales en su celda

PUERTO RICO - Un preso que intentó mutilarse los genitales en horas de la mañana del domingo en la cárcel de máxima seguridad Pedro Joel Rodríguez Matos en Ponce, recibirá terapia y tratamiento psicológico hasta que cumpla su sentencia en agosto.

Así lo informó este lunes la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, quien aseguró que el hombre de 44 años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente durante la madrugada en el Centro Médico de Río Piedras.

“Es una automutilación. Lo podemos confirmar porque ya nuestros compañeros oficiales correccionales así nos lo han expresado en el proceso de investigación preliminar que estamos llevando a cabo y el propio confinado también ha reaccionado y ha dicho: ‘Pues, mira, no sé qué me pasó. No sé por qué hice esto’ y de verdad hay que trabajar con los traumas”, sostuvo la funcionaria en entrevista radial (Radio Isla).

Según explicó, el incidente ocurrió mientras se encontraba en su celda con una navaja que la sacó de una rasuradora desechable que tenía.

Se informó que el hombre está a punto de cumplir una sentencia de 15 años por homicidio negligente, robo y violación a la Ley 54.