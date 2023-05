Día de la Madre en México: por qué se celebra en una fecha diferente a EEUU

MÉXICO - En el país azteca, el Día de la Madre se celebra el miércoles 10 de mayo, a diferencia de EEUU y otros países, que celebran a la más bella de la casa, el segundo domingo del mes, que este año cae el 14 de mayo.

En México, la celebración comenzó en 1922, según la página web del gobierno mexicano.

De acuerdo a un artículo publicado en la página del gobierno, se escogió mayo por ser el mes de la Virgen, y el 10 porque antes en México se pagaba el sueldo en las decenas y no en las quincenas como suele ocurrir.

Según el gobierno de México, otras fuentes sitúan el primer día de la madre mexicano en Oaxaca en 1913.

México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración, y el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una escultura en honor a la madre.

En Tijuana, por ejemplo, frontera de EEUU con México, el Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes del año para el comercio.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Tijuana (CANACO), es un repunte económico de hasta un 40% antes y durante el día de madres el 10 de mayo.

Y es que la afluencia en restaurantes de la ciudad creció y las reservaciones para el 10 de mayo simplemente estuvieron agotadas con anterioridad en algunos sitios.

Si no eres muy planificador o el Día de la Madre se te ha escapado, no te preocupes. Aún estás a tiempo de hacerle a tu madre un regalo que ella no querrá devolver.

De lo práctico a lo exquisito, no puedes fallar con uno de estos regalos de última hora para el Día de la Madre.