Cheques de $1,400: qué hacer si aún no recibes el pago tras el fin de la temporada de impuestos

Desde marzo, el IRS ha realizado más de 165 millones de pagos del tercer cheque de estímulo de $1,400, cada semana envía un nuevo lote. Si te llegó una carta del IRS (Aviso 1444) en la que se te informa que se envió tu pago, pero no lo has recibido, es posible que necesites la ayuda de la agencia tributaria para rastrearlo. Lo mismo ocurre con el primer y segundo cheque, emitidos el año pasado.

Es posible que el IRS tenga registrada una dirección postal incorrecta o una cuenta bancaria que ya no usas, pero dado que la agencia tributaria aún está enviando las comprobaciones del tercer estímulo, podrías esperar un poco más antes de solicitar el rastreo del dinero.

Sin embargo, si no recibiste el primer o segundo cheque, puedes verificar el estado del pago a través de la herramienta Get My Payment.

Para usar la herramienta, debes ingresar tu número de seguro social o ITIN, fecha de nacimiento, dirección postal y código postal. El portal mostrará tu estado de pago, si tu dinero ha sido programado para ser emitido y el método de pago (depósito directo, tarjeta prepagada o por correo) y la fecha. También puedes ver un mensaje de error, que podría significar que no cumples los criterios para obtener el dinero.

Deberás solicitar un seguimiento de pago si el portal del IRS muestra que tu pago se emitió, pero no lo has recibido dentro del plazo indicado.

Aproximadamente 15 días después de que el IRS envíe tu tercer cheque de estímulo (ya sea mediante depósito directo, cheque impreso o tarjeta prepagada), debes recibir una carta de la agencia confirmando el pago. Recuerda que el IRS todavía está enviando estas cartas para el tercer pago.

Si recibiste la carta, pero no el pago, deberás solicitar un seguimiento. Asegúrate de conservar el aviso porque necesitarás la información para presentar tu reclamo. Lo mismo ocurre con la primera y la segunda verificación de estímulo.

Para solicitar un seguimiento de pago, debes llamar al IRS al 800-919-9835 o enviar por correo o fax un Formulario 3911 completado, así como la declaración con respecto al reembolso (PDF).

Recuerda que, debido al alto número de llamadas, los representantes del IRS demoran en atender al público. Al comunicarte, primero escucharás un mensaje grabado con varias opciones antes de poder conectar con un agente. El servicio está disponible en español.

El IRS proporciona las siguientes instrucciones para completar el Formulario 3911 para tu tercera verificación de pago:

1. Escribe EIP3 en la parte superior del formulario (EIP significa Pago de Impacto Económico).

2. Completa el formulario respondiendo todas las preguntas sobre reembolsos que se relacionen con tu pago.

3. Al completar el ítem 7 de la Sección 1:

Marca la casilla "Individual" como Tipo de devolución.

Introduce "2021" como período fiscal.

No escribas nada para la fecha de presentación.

Firma el formulario. Si estás casado y presentan la declaración conjunta, ambos cónyuges deben firmar el formulario.

No debes enviar el Formulario 3911 si ya solicitaste un rastreo por teléfono.

El IRS advierte que no debes solicitar un seguimiento de pago para determinar si cumples los criterios para obtener un cheque o confirmar la cantidad que deberías haber recibido.

¿QUÉ TAN PRONTO, DESPUÉS DE SOLICITAR UN SEGUIMIENTO DE PAGO, LLEGARÁ EL CHEQUE DE ESTÍMULO?

Deberías obtener una respuesta del IRS aproximadamente seis semanas después de que la agencia reciba tu solicitud de seguimiento de pago, según su sitio web. Pero esto podría retrasarse debido a la escasez de personal.

EL IRS ENVIÓ EL PAGO A MI ANTIGUA DIRECCIÓN POSTAL O CUENTA BANCARIA, ¿CÓMO LO RECUPERO?

El IRS emitirá un reemplazo, pero la agencia revisará el reclamo antes de tomar esa decisión, esto es para protegerse contra el fraude con cheques de estímulo.