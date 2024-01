Difunden video de modelo de OnlyFans golpeando a su novio, antes de su presunto asesinato

MIAMI - Un nuevo video muestra a la modelo de redes sociales acusada de apuñalar mortalmente a su novio en su lujoso condominio de Miami golpeándolo y gritándole repetidamente.

El video publicado por los abogados de la familia de Christian Obumseli muestra el encuentro violento con su novia Courtney Clenney en Aspen, Colorado, en 2022.

El video de tres minutos fue tomado por una tercera persona y muestra a Clenney, vistiendo una chaqueta azul sobre un sujetador deportivo con estampado de cebra y pantalones a juego, atacando a Obumseli, que lleva una camiseta de los Boston Celtics.

Courtney Clenney seguirá presa hasta que se realice el juicio

Se desconoce qué inició la discusión, aunque Clenney acusa a Obumseli de coquetear con otras chicas y le dice que había estado sobria durante dos semanas.

"¿Y ahora por qué no estoy sobria? Gracias a ti", le dice en el vídeo.

Clenney intenta repetidamente golpear a Obumseli, quien hace todo lo posible para evitar los golpes y mantenerla alejada de él.

En el video, Clenney, lo acusa de coquetear con tres chicas y él le dice que está mintiendo.

"Christian, estás despedido", dice.

"Bien. ¿Estoy despedido? Nunca me volverás a ver", responde Obumseli.

Clenney continúa intentando golpear a Obumseli y le grita que salga de la casa.

"Deja de tocarme, no me toques más", dice Obumseli.

Semanas después, el 3 de abril de 2022, Obumseli, de 27 años, fue encontrado mortalmente apuñalado en el condominio de lujo de la pareja en Edgewater, supuestamente a manos de Clenney.

Kim Wald, quien representa a la familia de Obumseli, dijo que el vídeo de Aspen muestra que la víctima en la relación era Obumseli.

"Lo que esto muestra es el patrón consistente de Courtney Clenney y este es solo otro video que muestra este patrón... que muestra a Christian siendo la víctima en esta relación enfermiza", dijo Wald a Telemundo 51. “Lo que ella argumenta en el caso penal es defensa propia y lo que esto demuestra es que no fue defensa propia. No fue defensa propia en la fecha de este video y no fue defensa propia el día del asesinato.

Clenney, que se hacía llamar Courtney Tailor en las redes sociales, incluido OnlyFans, tenía más de 2 millones de seguidores en Instagram en el momento del apuñalamiento.

Una de sus últimas publicaciones en Instagram fue etiquetada en Aspen.

Clenney, que ahora tiene 27 años, fue arrestado en agosto de 2022 por un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato. Está detenida sin derecho a fianza mientras espera el juicio.

Courtney Clenney

Obumseli y Clenney se mudaron al sur de Florida desde Texas en enero de 2022.

Los fiscales de Miami-Dade la describieron como una "relación extremadamente tempestuosa y combativa" y dijeron que Obumseli fue víctima de violencia doméstica, mientras que los abogados de Clenney han dicho que ella fue víctima de una relación abusiva y que lo apuñaló en defensa propia.

Los fiscales previamente mostraron imágenes de vigilancia de la pareja involucrada en un encuentro violento en el ascensor de su edificio de Miami aproximadamente un mes después de haberse mudado allí.

Otras grabaciones del teléfono celular de Obumseli capturaron varias discusiones entre la pareja, incluida una en la que se escucha a Clenney maldecir a Obumseli y otra en la que la capta llamándolo un insulto racista.

Y un video de la cámara corporal de la policía de Miami muestra a los agentes respondiendo al edificio de condominios después de una disputa doméstica entre Clenney y Obumseli apenas dos días antes del apuñalamiento.

Se pudo escuchar a Clenney decir que quería una orden de restricción contra Obumseli.

Clenney también fue arrestada anteriormente por un cargo de agresión doméstica en Las Vegas en 2021 después de decirle a los agentes de policía que le arrojó un vaso a Obumseli durante una discusión, dijeron las autoridades.

Courtney Clenney, de 26 años, fue detenida en Hawaii y argumentó que atacó a su pareja en defensa propia.

Aún está por decidirse cuando comenzará eL juicio. La familia de Obumseli quiere que sea este mismo año. El viernes habrá una audiencia donde el juez decidirá sobre las mociones presentadas por ambas partes.

Telemundo 51 contactó al abogado de Clenney para pedirle una declaración y está a la espera de una respuesta.