En video: se disfraza de trabajador de Amazon para robar paquetes en casas

Autoridades del norte de Delaware quieren que los residentes estén atentos a posibles conductores falsos de Amazon que parecen estar haciendo una entrega, pero en realidad están robando paquetes justo en las entradas de las casas.

Una mujer en Delaware compartió su experiencia cuando fue víctima de uno de estos piratas de balcón.

Florence Kamau, de Middletown, explicó que recibió una alerta de que FedEx había dejado los nuevos iPhones de su familia el lunes. Su cámara Ring capturó el momento en que le robaron la caja con sus teléfonos.

"Cuarenta minutos después, este tipo de Amazon aparece con un paquete y no pedí nada a Amazon, así que sentí un poco de curiosidad", dijo.

La policía de Middletown dijo que el tipo estaba vestido como un conductor de reparto falso de Amazon. Llevaba el chaleco para parecer legítimo como un pirata del porche disfrazado.

Los investigadores aún no tienen claro si estaba trabajando solo o con otros sospechosos.

Kamau dijo que el paquete fue dejado debajo de una silla y que no está segura de que el sospechoso lo hubiera visto desde la calle.

Algunos piratas del porche han sido captados por las cámaras de seguridad caminando hacia una casa con algo en sus manos para que parezca que son un trabajador real de Amazon haciendo una entrega real.

De esta manera, los residentes no pensarán nada de que se acerquen a su casa. Todos estamos condicionados ahora a no pensar dos veces cuando vemos a un conductor de Amazon.

Mientras tanto, algunos conductores de Amazon complican las cosas conduciendo sus propios vehículos personales no identificados.

"Era como fingir que estaba dejando algo y no dejó nada, simplemente tomó el otro paquete, lo metió debajo de su chaqueta de Amazon y se fue", dijo Kamau.

La policía del condado de New Castle dice que ha recibido informes como este en otras partes del condado y desafortunadamente no tienen una manera perfecta de asegurarse de que esto no siga sucediendo.

Los funcionarios recomiendan exigir una firma para la entrega, enviar los artículos a una caja de seguridad o pedirle a un vecino que recoja los paquetes inmediatamente después de recibir una alerta de que fueron entregados.

¿Otro consejo? Definitivamente tenga una buena cámara de vigilancia para atrapar al sospechoso en el acto.

"La videovigilancia es clave en muchos de estos incidentes. De esa manera podemos publicarla si no podemos obtener un número de etiqueta", dijo el sargento de policía del condado de New Castle. dijo Andrea Botterbusch. "Si ve a alguien sospechoso en la casa de un vecino, puede obtener una descripción del vehículo o, mejor aún, un número de placa, y será de gran ayuda".

Kamau dice que ahora tendrá que esperar que su compañía de telefonía celular se compadezca de su situación y reemplace los nuevos teléfonos que le robaron.

Todavía no puede creer que alguien sea tan malo y haga todo lo posible para robar las cosas de otras personas.

"Esto está muy mal, por favor no lo hagas porque las familias necesitan todo lo que ordenaron y algunos de nosotros somos padres solteros y trabajamos duro por nuestro dinero y cuando hacemos esto, lo hacemos por nuestra familia, así que nos fijas cuando haces eso", dijo.

Una cámara de seguridad Ring en el balcón de una casa en el condado de New Castle, Delaware, capturó a una persona vestida como un trabajador de Amazon robando un paquete que acababa de ser entregado.