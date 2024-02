Un hombre de Washington D.C. está demandando a Powerball y a la Lotería de Washington D.C. por haberle negado el pago de un premio de $340 millones el año pasado después de que, según la demanda, sus números aparecieran en el sitio web de la Lotería de Washington D.C..

Joseph Cheeks compró un boleto de Powerball el 6 de enero de 2023, utilizando una combinación de números personales de fechas de nacimiento de familiares y otras cosas.

"No soy un jugador habitual, excepto cuando sube el bote", dijo.

Cheeks no vio el sorteo del 7 de enero, pero consultó la página web en su portátil el 8 de enero y vio sus números.

"Me emocioné un poco, pero no grité", dijo Cheeks. "Me limité a llamar educadamente a un amigo. Hice una foto como me recomendó, y eso fue todo. Me fui a dormir".

Pero los números publicados en la página web de la Lotería de Washington D.C. no eran los mismos que salieron en el sorteo de Powerball del 7 de enero.

Su demanda afirma que sus números permanecieron en el sitio web de la Lotería de Washington D.C. durante tres días y que el premio del Powerball en ese momento era de $340 millones.

Cheeks atribuye su respuesta un tanto discreta al ver sus cifras en el sitio web a que en ese momento estaba profundamente inmerso en su trabajo. Está intentando crear un banco fiduciario de viviendas que concedería préstamos a personas que no reúnen los requisitos para acceder a las hipotecas tradicionales.

"La crisis de la vivienda en propiedad aquí en el Distrito, Virginia y Maryland", dijo. "Ciudades de tiendas de campaña en el Departamento de Estado. Ciudades de tiendas de campaña en Union Station".

"Sé que es inaudito y me han criticado por decirlo, pero la palabra F, de 'ejecución hipotecaria', no se mantendría en nuestros contratos con la gente", explicó.

En su demanda, Cheeks afirma que cuando intentó canjear el boleto en un establecimiento autorizado, el premio le fue denegado. En el centro de premios de la Oficina de Loterías y Apuestas del Distrito de Columbia, Cheeks dice que recibió otra denegación. Dice que también recibió una solicitud de un empleado de reclamaciones.

"Oiga, este ticket no sirve. Tírelo a la papelera", dijo Cheeks. "Le miré con severidad. Le dije: '¿En el cubo de la basura? Sí, tírala. No te van a pagar. Ahí hay un cubo de basura'".

Cheeks dice que guardó el boleto en una caja de seguridad y se puso en contacto con un abogado.

La demanda presentada por el abogado Richard Evans afirma que finalmente se le dijo a Cheeks que un contratista de la lotería, Taoti Enterprises, con sede en Washington D.C., publicó accidentalmente los números equivocados, que se trataba de un "error".

"Han dicho que uno de sus contratistas cometió un error", dijo Evans. "Todavía no he visto pruebas que lo demuestren".

"Incluso si se cometió un error, la pregunta es: ¿Qué hacer al respecto?", dijo. "Hay un precedente para esto, un caso similar que ocurrió en Iowa, donde un error fue admitido por un contratista y pagaron las ganancias".

NBC Washington se puso en contacto por correo electrónico con Powerball, la Asociación de Loterías Multiestatal, Taoti Enterprises y varias entidades gubernamentales de Washington D.C. citadas en la demanda, junto con sus abogados. Dijeron que su política es no hacer comentarios sobre las demandas en curso.

NBC Washington siguió el correo electrónico al abogado de Taoti Enterprises con una llamada telefónica y le dijeron que una respuesta estaría llegando.