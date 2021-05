Detectan en Texas dos casos de la variante del COVID-19 originada en India

TEXAS - Dos casos de la variante COVID-19 originados por primera vez en India fueron detectados esta semana en el área de Dallas, según anunciaron el jueves investigadores de UT Southwestern Medical Center.

UT Southwestern dice que el virus parece ser más contagioso que las variantes de coronavirus más antiguas, aunque la investigación muestra que las vacunas actuales contra el COVID-19 son efectivas contra esta variante.

Los dos casos del área de Dallas no tienen antecedentes de viajes recientes, dijo un portavoz del condado de Dallas a The Dallas Morning News. Y no se dispuso de más información sobre los pacientes.

"La identificación de la variante B.1.617.2 nuevamente refuerza la importancia de la vacunación, que ayuda a retardar la transmisión de todos los tipos de virus y protege contra enfermedades más graves. En particular, las vacunas parecen brindar protección contra enfermedades más graves y la muerte, lo que enfatiza la importancia de los esfuerzos continuos para fomentar la vacunación", dijo Jeffrey SoRelle, M.D., instructor asistente de patología en UT Southwestern.

La variante de COVID-19 "B.1.617" apareció por primera vez en India en octubre pasado y se considera responsable de una ola de infecciones en la nación del sur de Asia en los últimos meses.

El virus, que la Organización Mundial de la Salud denominó como una "una variante preocupante", parece ser más contagioso que las mutaciones anteriores del coronavirus. También porta mutaciones que lo ayudan a evadir los anticuerpos humanos, aunque las primeras pruebas muestran que las vacunas siguen siendo efectivas contra él, informó The Dallas Morning News.

UT Southwestern ha estado analizando muestras de pacientes con coronavirus para "dar una mejor idea de cuán frecuentes son las variantes y la prevalencia de variantes emergentes como las variantes de India y Brasil", dijo el hospital en un comunicado de prensa.

En el norte de Texas, la variante del Reino Unido sigue siendo dominante, apareciendo en aproximadamente el 70% de los casos muestreados, dice el hospital. Le siguen las variantes de India y Brasil, el 6% de las muestras, mientras que las variantes de California y Nueva York se encuentran en aproximadamente el 3% de las muestras.

La variante india no está incluida como Variante de preocupación por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pero sí por la Organización Mundial de la Salud.

