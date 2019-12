Detención Migratoria: Como evitarla y qué hacer si te sucede

DENVER-El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) por sus siglas en inglés, y la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) compartieron algunas recomendaciones en caso que las redadas puedan tocar tu puerta.

El tema ha recobrado resonancia por las recientes redadas en varias ciudades del país; si tu, o algún miembro de tu familia es un inmigrante indocumentado, a continuación encontrarás todo lo que tienes que saber para evitar una detención migratoria, y lo que debes hacer si llegara a sucederte.

Si piensas que existe alguna razón por la cual pudieran buscarte, no esperes a que llegue ICE a golpear en la puerta de tu hogar y Revisa si tienes una orden de deportación emitida. Algunos inmigrantes no saben que han sido emitidas órdenes en ausencia. Llama al 1-800-898-7180 y verifica si ese es o no tu caso.

Si encuentras que sí fue emitida una orden, contacta a un abogado de inmediato.

Si no puedes saber si existe una orden de deportación pero fuiste detenido en alguna oportunidad, o buscaste ayuda de un agente de inmigración, contacta a un abogado.

Si tienes una audiencia asignada y pendiente, debes asistir, preferiblemente con un abogado.

Si no asistes a la cita el juez puede ordenar tu deportación.

Si tienes una orden de deportación y estás en libertad, toma previsiones:

Familiarízate con tus derechos.



Crea un plan de cuidado para tus hijos y establece contacto con un abogado que pueda actuar en caso que seas víctima de detención.

Si oficiales llegan a tu casa, pídeles que se identifiquen, y dejen claro si se trata de agentes de inmigración o ICE. Si no hablan tu idioma, pide un intérprete.

No abras tu puerta y pide ver la orden judicial firmada por un juez. No necesitas dejarlos entrar a tu hogar; puedes pedir que deslicen la orden por debajo de la puerta.

Si es una orden de arresto, debe tener el nombre del detenido. Si es de cateo, debe tener la dirección del inmueble.

Si la orden está firmada por un empleado de DHS o ICE, no hay necesidad que entren a tu hogar.

SI ICE tiene una orden firmada por un juez, debes dejarlos entrar pero no estás obligado a hablar con ellos.

Si te arrestan, pide hablar con un abogado.

Pide también participar en un programa de "orientación legal" para recibir una lista de abogados y sus números de teléfono.

No firmes documentos ni respondas preguntas sin tener un abogado presente.

No mientas, ni intentes identificarte con documentos falsos.

Si temes regresar a tu país de origen, comunica ese temor a un agente de inmigración.

El Proyecto de Detención de el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes está a la orden para responder preguntas a través del (312) 263-0901.

Con el objetivo de informar a la comunidad sobre este delicado tema, el centro de información y asistencia a Mexicanos lanzó la campaña #PasaLaVoz. En caso de una #detención #migratoria en los #EUA, llama al 1855 4636 395 y sigue las siguientes recomendaciones:

El Consulado General de México en Denver cuenta con el Departamento de Protección. El Departamento de Protección del Consulado General de México en Denver vigila y protege los derechos e intereses de los mexicanos, dando especial atención a asistir y orientar a nuestros compatriotas en sus relaciones con las autoridades de Estados Unidos. El objetivo de la protección consular a los mexicanos en el exterior es la salvaguarda y defensa de sus derechos fundamentales e intereses en sus relaciones de naturalezas civiles, penales, laborales, administrativas, migratorias y judiciales con autoridades estadounidenses y/o particulares.

Abogados Consultores

El Consulado General de México en Denver cuenta con una red de abogados consultores en caso de requerir asesoría en materia laboral, civil, migratorio, penal y de derechos humanos a los mexicanos que se encuentran en la circunscripción de este Consulado, independientemente de su calidad migratoria, y resolver reclamos relacionados con salarios no pagados, discriminación laboral, acoso sexual, despidos injustificados o denuncias de condiciones de trabajo insalubres o peligrosas.

La información que proporcionan los interesados es totalmente confidencial.

Atención en caso de ser detenido.

Para las personas que se encuentran detenidos, personal del Consulado realiza visitas a cárceles y centros de detención migratorios para prestar asistencia consular, verificar que los connacionales no hayan sido sujetos de abusos por parte de autoridades, servir de enlace entre el detenido y sus familiares, y asesorarlos respecto a sus derechos, coadyuvar en su defensa con los abogados de oficio.

El Consulado de México en Denver está ubicado en el 5350 de Leetsdale Dr. en y puedes mantenerte al tanto de nuestras actividades y servicios en las cuentas de las redes sociales en Twitter como @ConsulMexDen y en Facebook.com/ConsulMexDen y en nuestra página de internet www.consulmex.sre.gob.mx/denver. El teléfono del Consulado es 303-331-1110 para emergencias que ponga en riesgo su vida, libertad o patrimonio, llama al 303-667-8657.

Algunas personas aseguran que los servicios del consulado no son óptimos ni le ofrecen respuestas no soluciones, dicen qué hay mucha demora en la asignación de citas para trámites y situaciones de ese tipo, ¿qué le puede responder a sus conciudadanos en Denver en cuanto a eso?

El flujo de documentos de expedición que mantiene el consulado para trámites de pasaportes, matrículas consulares, poderes notariales, registro civil, actas de nacimiento, matrimonio es contante durante todo el año y se programan a través del por internet en nuestra página o por teléfono al 1-877-MEXITEL. En ese sentido recomendamos a las personas que planeen acudir al consulado, realizar su cita con anticipación suficiente, y contar con los documentos que Mexitel les indica presentar.

Adicionalmente, el Consulado General de México ha realizado jornadas dominicales, sabatinas y consulados móviles a diferentes locaciones de su circunscripción. Nuestros connacionales pueden enterarse de estos eventos y de la fecha en que se abren las citas mediante nuestra página de internet y redes sociales.

Es de recalcar que las representaciones de México en el exterior son las únicas en entregar el pasaporte en el mismo día de su tramitación.