Trump dice que Musk enfrentará “consecuencias muy graves” si financia a candidatos demócratas

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que habría "graves consecuencias" si el magnate tecnológico Elon Musk financia a candidatos demócratas para que compitan contra los republicanos que voten a favor del amplio proyecto de ley presupuestaria del Partido Republicano.

"Si lo hace, tendrá que pagar las consecuencias", declaró Trump a NBC News en una entrevista telefónica, pero se negó a revelar cuáles serían esas consecuencias.

"Tendrá que pagar consecuencias muy graves si lo hace", añadió.

El presidente también afirmó que no desea reparar su relación con Musk tras la salida pública de una disputa entre ambos a principios de esta semana.

"No", respondió Trump cuando se le preguntó si deseaba hacerlo.

Al preguntársele si creía que su relación con el director ejecutivo de Tesla y SpaceX había terminado, Trump respondió: "Supongo que sí".

Los comentarios de Trump fueron los más extensos desde que él y Musk intercambiaron amenazas y ataques contra X y Truth Social a principios de esta semana. Añadió que, en su opinión, el Partido Republicano estaba más unido que nunca tras el altercado entre ambos frente al mundo.

Trump afirmó que no tiene planes de hablar con Musk próximamente. "Estoy demasiado ocupado con otras cosas", declaró, y añadió: "No tengo intención de hablar con él".

Trump también acusó a Musk de ser "irrespetuoso con el cargo de presidente".

"Creo que es algo muy malo, porque es muy irrespetuoso. No se puede faltarle el respeto al cargo de presidente", añadió.

El jueves, Musk lanzó una andanada de publicaciones en X contra el presidente, incluyendo una publicación ya eliminada que destacaba los antiguos vínculos entre el presidente y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Eso se llama 'noticia vieja', eso es noticia vieja, eso se ha hablado durante años", dijo Trump el sábado. "Incluso el abogado de Epstein dijo que no tuve nada que ver. Son noticias viejas".

En los días previos a su enfrentamiento público, Musk había criticado un proyecto de ley de gastos liderado por el Partido Republicano que la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado.

Las acusaciones subieron de tono de lado y lado en redes sociales. Mira aquí qué pasó entre dos de los hombres más poderosos de EEUU.

El jueves, en el Despacho Oval, Trump respondió a las críticas de Musk, declarando a la prensa: "Estoy muy decepcionado porque Elon conocía el funcionamiento interno de este proyecto de ley. Estoy muy decepcionado con Elon. Le he ayudado mucho".

Poco después de esos comentarios, Musk lanzó una oleada de publicaciones, incluyendo una que promovía el impeachment de Trump y otra en la que afirmaba que la agenda arancelaria del presidente provocaría una recesión a finales de este año.

Trump también respondió el jueves con sus propias publicaciones en Truth Social. En una de ellas, escribió: "No me importa que Elon se vuelva en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses", sugiriendo que Musk conocía el contenido del proyecto de ley antes de su aprobación.

También escribió el jueves: "La manera más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles de millones de dólares, es rescindir los subsidios y contratos gubernamentales de Elon", refiriéndose a los contratos federales con SpaceX. "¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!".

El sábado, Trump afirmó que no había considerado su sugerencia de cancelar los contratos federales de las empresas de Musk.

"Podría hacerlo", dijo, "pero lo he hecho, no lo he considerado".

También cuestionó la idea de que la oposición de Musk a la "Ley de la Gran y Hermosa Ley" esté poniendo en peligro las posibilidades de éxito del proyecto de ley, afirmando estar "muy seguro" de que el proyecto será aprobado por el Senado antes del 4 de julio.

"El Partido Republicano nunca ha estado tan unido. Nunca lo ha estado. De hecho, está más unido que hace tres días", declaró Trump.

Musk contribuyó con un importante apoyo financiero a la candidatura presidencial de Trump en 2024, gastando más de 250 millones de dólares para impulsarlo en estados clave el año pasado. En los primeros meses de su administración, Trump puso a Musk a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde supervisó despidos masivos de empleados federales y el cierre parcial o total de varias agencias.

La disputa, dijo Trump, ha hecho que los legisladores vean los beneficios del proyecto de ley.

“Creo que, de hecho, Elon destacó los puntos fuertes del proyecto de ley porque personas que no estaban tan centradas en él empezaron a prestarle atención y vieron lo bueno que es”, dijo Trump. “Así que, en ese sentido, hubo un gran favor. Pero creo que Elon, de verdad, creo que es una pena que esté tan deprimido y tan desconsolado”.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Kristen Welker y Alexandra Marquez para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.