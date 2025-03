Trump dice que “no le importa” si los fabricantes de autos suben los precios por los aranceles

El presidente Donald Trump, en una entrevista con NBC News el sábado, afirmó que no despediría a nadie involucrado en el chat grupal de Signal, donde se revelaron inadvertidamente planes de ataque a un periodista antes de un ataque militar. Posteriormente, añadió que le "traía sin cuidado" que los fabricantes de automóviles subieran los precios debido a los nuevos aranceles.

En la extensa entrevista, Trump también habló de su compromiso con la anexión de Groenlandia y reiteró que la opción militar no estaba descartada.

Tras una semana de titulares sobre Signal, los aranceles y Groenlandia, el presidente restó importancia a las preocupaciones de que su agenda esté causando volatilidad en Wall Street o disminuyendo la confianza del consumidor, señalando encuestas que muestran que la proporción de estadounidenses que cree que el país va por buen camino está en máximos históricos.

"Lo que veo es un buen camino, un mal camino. Y el buen camino fue la primera vez en unos 40 años que lo era", dijo el presidente, en un momento dado, hablando por teléfono con Alexander Stubb, el presidente de Finlandia. Ambos jugaron golf en Florida el sábado.

Más de la entrevista de Trump con NBC News:

No hay preocupación si los fabricantes de automóviles suben sus precios

El presidente dijo que “no le importa en lo más mínimo” si los fabricantes de automóviles extranjeros aumentan los precios después de anunciar que impondrá aranceles del 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero.

Al preguntársele cuál había sido su mensaje reciente a los directores ejecutivos de la industria automotriz, y si les había advertido contra el aumento de precios, Trump respondió: "El mensaje es: ¡Felicidades! Si fabrican su auto en Estados Unidos, ganarán mucho dinero. Si no, probablemente tendrán que venir a Estados Unidos, porque si fabrican su auto en Estados Unidos, no hay aranceles".

Al ser presionado para que dijera a los directores ejecutivos que no subieran los precios, como informó The Wall Street Journal, Trump añadió: "No, nunca dije eso. Me da igual que suban los precios, porque la gente va a empezar a comprar autos estadounidenses".

Trump continuó: "Me da igual. Espero que suban los precios, porque si lo hacen, la gente va a comprar autos estadounidenses. Tenemos muchos".

Al preguntarle si le preocupaba el aumento de precios de los autos, Trump respondió: "No, me da igual, porque si suben los precios de los autos extranjeros, van a comprar autos estadounidenses".

NBC News informó a principios de esta semana que las autopartes extranjeras también estarían sujetas a un impuesto del 25%, incluso si los vehículos en los que se fabrican se ensamblan en el país. Las empresas que importan vehículos bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) recibirán una consideración especial hasta que el gobierno establezca un proceso para la imposición de los aranceles del 25%, según la Casa Blanca.

Hasta entonces, las autopartes que cumplen con el T-MEC permanecerán libres de aranceles.

El presidente también afirmó que los aranceles impuestos eran permanentes.

Trump afirmó que espera que las empresas automotrices se reubiquen en Estados Unidos y construyan nuevas plantas o amplíen las existentes.

"Absolutamente, son permanentes, claro. El mundo ha estado estafando a Estados Unidos durante los últimos 40 años y más. Y lo único que estamos haciendo es ser justos y, francamente, muy generosos", declaró Trump.

El anuncio de Trump sobre los aranceles el miércoles se produjo pocas semanas antes de su "Día de la Liberación" previsto para el 2 de abril, fecha en la que entrarán en vigor los aranceles sobre diversos bienes de consumo. Recibieron una rápida condena de líderes internacionales como el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

En declaraciones el jueves, Carney declaró a la prensa que los aranceles eran "injustificados" y que "la antigua relación que teníamos con Estados Unidos, basada en la profundización de la integración de nuestras economías y una estrecha cooperación en materia de seguridad y militar, ha terminado".

Trump sostuvo el sábado que no planea retrasar más la imposición de los aranceles del 2 de abril y que consideraría negociar sobre ese punto "solo si la gente está dispuesta a darnos algo de gran valor. Porque los países tienen cosas de gran valor; de lo contrario, no hay margen para la negociación".

Incidente de "Signal"

Trump afirmó que no planea despedir a nadie tras la noticia de que el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, agregó a un periodista a un grupo de chat de la aplicación Signal con altos cargos de la administración Trump, quienes discutían planes para atacar a los militantes hutíes en Yemen a principios de este mes.

"No despido a nadie por noticias falsas ni por cacerías de brujas", declaró Trump, calificando la noticia de "noticia falsa" durante toda la entrevista.

"Sí", respondió el presidente cuando se le preguntó si aún confía en Waltz y en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien también participó en el chat de Signal y envió un cronograma detallado de los ataques planeados antes de que ocurrieran.

"Creo que es solo una cacería de brujas y que las noticias falsas, como ustedes, hablan de ello todo el tiempo, pero es solo una cacería de brujas, y no se debería hablar de ello", añadió Trump. "Tuvimos un ataque tremendamente exitoso. Atacamos con mucha fuerza y ​​fueron muy letales. Y nadie quiere hablar de eso. Solo quieren hablar de tonterías. Son noticias falsas".

Los comentarios de Trump se producen en un momento en que ha enfrentado peticiones, incluso de sus aliados, de despedir a Waltz después de que el editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, escribiera el lunes que lo habían añadido a un grupo de chat en una aplicación de mensajería privada con altos funcionarios de la administración.

En el chat, los funcionarios parecieron discutir sus planes para atacar a los rebeldes hutíes, información que la administración Trump ha afirmado repetidamente que no era clasificada.

"No tengo ni idea de qué es Signal. Me da igual qué sea Signal", declaró Trump el sábado. "Lo único que puedo decirles es que es una caza de brujas, y es de lo único que la prensa quiere hablar, porque no tienen nada más que decir. Porque han sido los 100 días de presidencia más grandiosos de la historia de nuestro país".

Todo está sobre la mesa para conseguir Groenlandia

El presidente también afirmó el sábado que ha mantenido conversaciones serias sobre la anexión de Groenlandia, actualmente un territorio danés semiautónomo.

"Groenlandia la conseguiremos. Sí, al 100%", afirmó Trump.

Añadió que existe una "buena posibilidad de que podamos hacerlo sin la fuerza militar", pero que "no descarto nada".

Esto ocurre un día después de que el vicepresidente J.D. Vance visitara Groenlandia con su esposa, Usha, y hablara con militares en la Base Espacial Pituffik, una base de la Fuerza Espacial estadounidense en la costa noroeste de Groenlandia.

Durante su estancia allí, Vance declaró: "Nuestro mensaje a Dinamarca es muy simple: no han hecho un buen trabajo con el pueblo de Groenlandia".

Al preguntársele qué mensaje enviaría la adquisición de Groenlandia a Rusia y al resto del mundo, Trump respondió: «Realmente no pienso en eso. Realmente no me importa. Groenlandia es un tema muy aparte, muy diferente. Se trata de paz internacional. Se trata de seguridad y fortaleza internacionales».

Hay barcos que navegan fuera de Groenlandia desde Rusia, China y muchos otros lugares. Y no vamos a permitir que ocurran cosas que perjudiquen al mundo ni a Estados Unidos», añadió.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Kristen Welker y Alexandra Marquez para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.