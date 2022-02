¿Tirados por el inodoro o simplemente perdidos? Trump dejaría hueco en su registro

El expresidente Donald Trump dice que nunca tiró documentos por el inodoro de la Casa Blanca.

Pero algunos historiadores y defensores del interés público dicen que los nuevos detalles sobre el hábito de Trump de destruir documentos, junto con su decisión de llevarse de Washington al menos 15 cajas de artículos a su casa, han expuesto lagunas en la ley que rige la preservación de los registros de la Casa Blanca y amenazado enturbiar la imagen de su presidencia de manera significativa para la posteridad y el estado de derecho.

"No puedes responsabilizar a nadie y no puedes escribir una historia precisa si no sabes todo lo que hay allí", dijo Lee White, un abogado que es director ejecutivo de la Coalición Nacional para la Historia. "Para los historiadores, es el viejo lema de: si el árbol cae en el bosque y no hay nadie, ¿cómo vas a saber que se perdió un registro si falta?"

Los registros de la presidencia de Trump han sido un tema candente en Washington recientemente debido a sus esfuerzos para proteger la información del comité especial de la Cámara que investiga su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos, que tenía como objetivo evitar la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden, y la derrota de Trump, en las elecciones de 2020.

