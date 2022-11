EEUU celebra un Acción de Gracias más costoso por la inflación

WASHINGTON - Los estadounidenses celebran este jueves la mayor festividad en el país, Acción de Gracias, apretándose el cinturón, en parte porque el precio de la cesta de la compra se ha encarecido 20% por la inflación.

Este año, una comida para 10 comensales saldrá por una media de $64 aproximadamente frente a los $53 del año pasado, lo que implica un incremento de 20 %, indica una encuesta de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, un grupo de presión que representa al sector.

El jefe de Economía de la Federación, Roger Cryan, aseguró que este es el mayor aumento anual del coste medio de la comida por estas fiestas, con poco más de $10 de diferencia.

El pavo, el plato estrella en la mesa de Acción de Gracias, constituye una parte importante de la factura, puesto que en 2022 es el alimento que más ha subido de precio, el 21 % ($4.97), en comparación con 2021.

Esto es debido principalmente a la inflación en el país, de alrededor del 8 %, afirmó Cryan, quien también mencionó los problemas en la cadena de suministros, la guerra de Ucrania y los retos a los que se enfrentan agricultores y ganaderos, como el incremento en el coste del combustible y del pienso, además de los casos de gripe aviar en aves de corral.

ALGUNOS BUSCAN ALTERNATIVA AL PAVO

En los supermercados de Estados Unidos, los clientes han dudado si seguir fieles a la tradición y comprar el pavo o no, como Roger, un cliente de un establecimiento de alta gama en Washington DC que no dio su nombre real, y que este año se ha planteado no cocinarlo por su precio elevado.

Otra usuaria de un supermercado diferente en el Distrito de Columbia, donde se ubica la capital, y que también prefirió el anonimato, apuntó que conoce a "gente a quien le ha afectado gravemente (la carestía) y ha tenido que recurrir a bancos de alimentos y asociaciones que le llevan comida a casa".

James Gafford de 74 años, estuvo hospitalizado por varias semanas y le comentó a su doctor que se sentía solo, que su refrigerador estaba vacío y que no tenía los recursos para hacer compras. La asistente del doctor lo sorprendió con una compra de alimentos y una Fundación le estará dando la mano.

A pesar de que alimentos propios de Acción de Gracias como el pavo, el relleno y la mezcla para el famoso pastel de calabaza han visto una subida de su precio, los arándanos frescos han bajado este año 14 % de su coste, puesto que la cosecha también fue 5 % mayor que en 2021, apuntó Cryan.

LA CENA SERÁ MÁS CARA PARA LOS DE LA COSTA OESTE

La encuesta de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas también encontró diferencias entre regiones de Estados Unidos, pasando de unos $58 en el sur a unos $71 en la costa oeste del país por la clásica cesta de Acción de Gracias.

Según el jefe económico de la federación, desde la publicación del sondeo, hace una semana, se ha producido una buena noticia para los estadounidenses con la bajada del 14 % del coste del pavo congelado.

Otro informe de los economistas del banco Wells Fargo sostiene que la diferencia entre comer en casa e ir a un restaurante por Acción de Gracias no es tan pronunciada, ya que uno "podría gastarse lo mismo en un plato servido en un restaurante que preparándolo en casa".