EEUU eleva advertencia y pide no viajar a China debido al mortal coronavirus

WASHINGTON - Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidoos (CDC, por sus siglas en inglés) aconsejaron este martes evitar viajes no esenciales a China, en respuesta al brote de enfermedad respiratoria causado por un nuevo coronavirus que se propaga entre personas en muchas partes de ese país.

De esta manera, la agencia federal amplió a todo el territorio del país asiático la anterior recomendación que emitió, en concreto evitar viajes a la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus y desde donde se ha expandido a todo el territorio.

Según las autoridades chinas, 4,515 personas han sido infectadas con esta enfermedad y más de un centenar han muerto.

Los CDC han confirmado la detección en EEUU de cinco casos de este virus. Se trata de viajeros que habían viajado recientemente a Wuhan y por el momento no se han detectado casos de propagación de persona a persona.

En una rueda de prensa, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), Alex Azar, hizo eco de lo que los CDC señalaron respecto al bajo riesgo de contagio de este virus entre los estadounidenses y de que "no se está propagando en la comunidad".

"Al día de hoy continuamos con cinco casos (en EEUU) y China con más de 4,500. Los estadounidenses no deben estar preocupados por su salud. Todavía no sabemos todo lo que tenemos que saber sobre este virus, pero enfatizamos que esto no nos detiene para realizar una respuesta”, dijo Azar.

El funcionario señaló este martes que China ha rechazado las "continuas ofertas de EEUU" de enviar funcionarios de los CDC al país asiático para ayudar con las respuestas al brote.

El secretario del HHS señaló que la atención está puesta en determinar el proceso de incubación del virus y en determinar los síntomas y la transmisión.

“Nada nos detendrá en aplicar los métodos de salud pública, identificar casos y tomar la medidas necesarias” añadió el funcionario.

Por su parte, el director de los CDC, Robert Redfield, mencionó que se saben en la actualidad de 18 sitios en el planeta con casos confirmados, entre ellos EEUU, e indicó que continúan vigilando los 220 aeropuertos del país.

"Cada uno juega un papel importante comenzando con las medidas recomendadas de no viajar a China”, añadió Redfield, quien instó a la ciudadanía a tomar las medidas de control y a contactar a sus proveedores de salud en caso de presentar síntomas.

A su turno, la directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias (NCIRD, en inglés), Nancy Messonnier, recordó que el riesgo de contagio de este tipo de virus depende de la exposición, y que su agencia trabaja en los cinco casos confirmados para evitar que la enfermedad se propague en el país.

Anthony Fauci, directivo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), señaló que no existe una terapia probada para la infección por coronavirus y la disponibilidad de una vacuna para el actual tomará un mínimo de seis meses, tres meses de desarrollo y tres meses de prueba.

Los CDC dieron a conocer que estarán enviando una Alerta de Salud a los profesionales de la salud y socios de salud pública con orientación nueva y actualizada, para evitar que sean contagiados.

El aeropuerto de Chicago, al igual que los de Los Ángeles, San Francisco, Atlanta y el John F. Kennedy de Nueva York, está desde la pasada semana en alerta por las autoridades sanitarias, que revisan a los pasajeros que llegan ante el temor a una propagación de este nuevo tipo de coronavirus.

Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV provisionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).