En Texas: reportan varios heridos tras balacera en escuela de Arlington

TEXAS - Autoridades anunciaron que lograron arrestar al sospechoso de un tiroteo en la escuela Timberview High School en Arlington y que dejó al menos cuatro estudiantes heridos, uno de ellos se encuentra en estado crítico.

Según el recuento oficial, el incidente habría comenzado tras una pelea entre estudiantes e identificaron a una persona de interés de nombre Timothy George Simpkins, de 18 años.

Indicaron que no creen que haya sido un ataque deliberado contra el plantel o la comunidad educativa y podría estar relacionado a una discusión específica entre alumnos.

Cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas es un estudiante y permanece en estado crítico.

En un comunicado el distrito escolar indicó que se mantiene el cierre preventivo pero que los padres podrán reunirse con sus hijos en el Centro de Artes Escénicas en 1110 West Debbie Lane, a donde serán llevados los alumnos para reunirlos con sus cuidadores.

Por el momento, los representantes se mantienen a la espera para recoger a sus hijos.

La escuela, que pertenece al distrito escolar de Mansfield, se ubica en la cuadra 7700 Watson Road, en Arlington.

Residentes de Arlington y Mansfield viven momentos de pánico por tiroteo en la escuela Timberview High School.

De acuerdo a una rueda de prensa de las autoridades, varias agencias trabajaron de forma conjunta para controlar la situación que se inició en el segundo piso de la escuela cerca de las 9:15 a.m.

En imágenes desde el helicóptero de NBC/Telemundo 39, muestra a decenas de padres de familia que han acudido al estacionamiento del plantel.

Una madre, de nombre Judy Salcedo, refirió que su hijo había visto a la persona armada en un pasillo del centro educativo y añadió que una maestra lo puso a resguardo en un salón junto a otros estudiantes.

Crudo testimonio de una abuela que espera reunirse con sus nietos.

Por su parte otra abuela, mientras aguardaba la reunión con su nieto, se mostró indignada frente a lo sucedido y cuestionó la regulación del acceso a armas. Llamó a endurecer los controles para evitar que estos incidentes se repitan en las aulas.

Durante la conferencia de prensa ofrecida por las autoridades les preguntaron sobre si había o no detectores de metales en el plantel y la policía dijo que la implementación de este tipo de medidas de seguridad es parte de la información que solo puede proveer el distrito escolar.

Aún persiste la interrogante de cómo Simpson pudo haber obtenido el arma y cómo la introdujo a la escuela.

Los alumnos serán reubicados en el Nutrition Center ubicado en el 1151 Mansfield Webb Road, Arlington, Texas 76002

Por su parte, el gobernador Greg Abbott emitió hoy un comunicado sobre el incidente:

“Mientras las fuerzas del orden continúan su investigación, nuestro corazón está con las víctimas de este acto de violencia sin sentido. Gracias a los agentes del orden público y al personal de primeros auxilios que llegaron al lugar para ayudar a las víctimas y prevenir más violencia. He hablado con el alcalde de Arlington y he ofrecido cualquier ayuda que el estado pueda brindar, y he ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas que ponga a disposición recursos estatales para ayudar a llevar a los delincuentes ante la justicia. Les pido a todos los texanos que se unan a Cecilia y a mí para orar por las víctimas, sus familias y toda la comunidad de Timberview High School”.