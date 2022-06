Encuesta: 48% en EEUU cree que Trump debe ser acusado por su rol en el ataque al Capitolio

WASHINGTON —Aproximadamente la mitad de los estadounidenses cree que el ex presidente Donald Trump debería ser acusado de un delito por su rol en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, según muestra una nueva encuesta.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que el 48% de los adultos estadounidenses dice que el ex presidente debería ser acusado de un delito por su papel.

Mientras que el 31% dice que no debería ser acusado y un 20% adicional dice que no sabe lo suficiente como para tener una opinión.

Pero para el 58%, Trump tiene mucha o bastante responsabilidad por lo que sucedió ese día.

La encuesta se realizó después de cinco audiencias públicas por parte del comité de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero y que ha buscado definir la posible culpabilidad criminal de Trump en los eventos que llevaron a la insurrección mortal.

Pero fue levantada antes de la audiencia sorpresa del martes con la ex asesora de la Casa Blanca de Trump, Cassidy Hutchinson, quien con su explosivo testimonio proporcionó la evidencia más convincente hasta el momento de que el ex presidente podría estar vinculado a un delito federal, dicen expertos.

Las opiniones sobre la responsabilidad penal de Trump se desglosan de manera predecible según las líneas partidarias, con el 86% de los demócratas pero solo el 10% de los republicanos diciendo que Trump debería ser acusado de un delito.

Entre los republicanos, el 68% dice que no debería ser acusado y el 21% dice que no sabe. Aún así, el hecho de que casi la mitad del país crea que debería ser procesado es una posición notable para el ex presidente, que señala las dificultades que podría enfrentar si vuelve a postularse para la Casa Blanca en 2024.

Para Ella Metze, una demócrata de Carolina del Sur, la culpabilidad de Trump ha sido clara desde el principio, cuando instó a sus seguidores a marchar al Capitolio la mañana del 6 de enero y “luchar como el demonio”.

“Tenía la intención de provocar violencia porque él seguía alentándolos”, dijo un hombre de 86 años a The Associated Press. “Como sucedió, lo vi todo y pensé: ¿por qué alguien no detiene esto? ¿Por qué no detiene esto?

Chris Schloemer, un independiente de Texas, estuvo de acuerdo en que Trump tiene la responsabilidad de incitar a la multitud con sus afirmaciones infundadas de fraude electoral. Pero, el hombre de 61 años no culpa únicamente al ex presidente.

Schloemer siente que los republicanos en el Congreso también tienen algo que ver con lo que sucedió ese día: "Siento que la gente le tenía miedo a Donald Trump, especialmente los políticos republicanos, por lo que no lo controlaron, y creo que eso lo animó".

Y no está solo. Si bien las opiniones sobre el papel de Trump no han cambiado desde diciembre, es algo más probable ahora que entonces que los estadounidenses digan que los republicanos en el Congreso fueron significativamente responsables de los eventos del 6 de enero.