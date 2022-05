Productos orgánicos: ¿vale la pena pagar más en el supermercado?

No es fácil detenerse a observar los estantes plagados de alimentos para decidir qué llevar a casa según el presupuesto asignado para llenar la despensa, en especial en tiempos inflacionarios. Las opciones son variadas, pero la duda nos asalta cuando se trata de los costosos alimentos orgánicos y los no orgánicos, que tienden a ser más asequibles.

Impera la idea de que los productos orgánicos son más limpios, de mejor calidad y que su siembra y cosecha acatan métodos sustentables y ecológicamente responsables, por lo que su precio es más alto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL VALOR NUTRICIONAL DE LO ORGÁNICO Y NO ORGÁNICO?

Un informe de Consumer Reports de 2019 señala que no hay diferencia nutricional sustancial entre lo orgánico y lo no orgánico, aunque el consumidor puede terminar pagando más por las etiquetas.

Consumer Reports pone como ejemplo la leche, que debe provenir de vacas que se han criado orgánicamente desde el último tercio del embarazo de su madre. Las reglas de la agricultura orgánica requieren que estas vacas se críen con acceso a la luz solar, agua fresca, refugio, ropa de cama limpia, sombra, aire fresco y ejercicio al aire libre, todo lo cual, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), reduce el estrés y el riesgo de enfermedades de los animales.

El ganado orgánico solo puede recibir alimento orgánico, cultivado sin pesticidas sintéticos u organismos modificados genéticamente (OGM). Las vacas criadas convencionalmente, por el contrario, pueden haber sido alimentadas con dietas suplementadas con dulces, aserrín e incluso heces de aves.

Si bien las vacas pueden recibir ciertos medicamentos, como vacunas y analgésicos, cuando sea necesario, no se les pueden administrar hormonas que aumenten la producción de leche o antibióticos para la prevención de enfermedades. Si se enferman y necesitan antibióticos, se les deben administrar los medicamentos, pero ya no se consideran ganado orgánico y sus productos no se pueden vender como orgánicos.

DESARROLLO DE BACTERIAS PELIGROSAS

Sin embargo, esta regla no necesariamente tiene un efecto directo en su salud, pero el uso masivo de antibióticos en el ganado ayuda a crear cepas de bacterias resistentes a los antibióticos, por lo que comprar productos orgánicos significa que se está apoyando las prácticas de manejo del ganado que no contribuyen al desarrollo de superbacterias peligrosas, infecciones bacterianas que no responden a los antibióticos.

Pero no hay diferencia entre la leche convencional y la orgánica cuando se trata de calorías, cantidad de proteína y cantidad de calcio, señala Consumer Reports. Las investigaciones muestran que la leche orgánica tiene más ácidos grasos omega-3 y ácido linoleico conjugado (otro tipo de grasa considerada saludable) que la leche convencional. Pero si bien el consumo de omega-3 está relacionado con la reducción del riesgo de problemas de salud como enfermedades cardíacas, las cantidades que se encuentran en la leche aún son relativamente pequeñas, probablemente demasiado pequeñas para afectar la salud del consumidor.

Los alimentos pueden ser caros, pero no tienen por qué comerse todo tu presupuesto. Aquí tienes tres maneras de ahorrar en el supermercado.

Por ley, las vacas orgánicas deben obtener al menos el 30 por ciento de sus alimentos pastando en la hierba. Sin embargo, el resto de su alimentación puede ser maíz o grano (siempre y cuando sea orgánico).

Consumer Reports indica si buscas leche (o carne) de vacas alimentadas con pasto durante toda su vida, el producto deberá mostrar el sello The American Grassfed. Aunque no cuenta con el respaldo del USDA, la organización sin fines de lucro que supervisa el programa, la American Grassfed Association, se asegura de que las vacas sean 100% alimentadas con pasto.

MÁS O MENOS PESTICIDAS

Según Consumer Reports, los alimentos y bebidas orgánicos cuestan en promedio un 47% más que las alternativas convencionales. En algunos casos, el margen de beneficio puede ser superior al 300%. Esa es una gran diferencia.

Lo que estás pagando, presumiblemente, es una dieta más saludable. Eso significa productos que no han sido empapados en pesticidas, pollo y carne de res que no han sido bombeados con antibióticos, leche con un valor nutricional aún mayor.

Sin embargo, comprar productos orgánicos no significa necesariamente que haya más beneficios para la salud y la nutrición. Si bien el contenido de pesticidas será mayor con los productos convencionales, esa cantidad aún se encuentra en niveles seguros para el consumo humano, según los estándares del USDA.

El USDA realiza un programa de muestreo cada año llamado Programa de Datos de Pesticidas (PDP PDP -5.8%) en el que recopilan alrededor de 10,000 artículos de los canales comerciales de distribución de alimentos de todo el país que reflejan lo que está disponible para el consumidor estadounidense de fuentes nacionales e importadas. Luego, estas muestras se analizan para detectar la posible presencia de cientos de residuos de pesticidas diferentes utilizando métodos capaces de detectar cantidades diminutas tan bajas como 1 parte por billón. Luego, la agencia comparan los niveles de residuos con las "tolerancias" conservadoras que la EPA ha establecido para la cantidad de esa sustancia química que puede estar presente en la dieta sin problemas de salud incluso para los niños (estos niveles se conocen internacionalmente como MRL, niveles mínimos de residuos).

En su comunicado de prensa para el PDP 2020, el USDA concluyó que “el resumen muestra que más del 99 % de las muestras analizadas tenían residuos de pesticidas por debajo de los niveles de referencia establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)”.

“La EPA confía en que las frutas y verduras que comen nuestros niños son más seguras que nunca”, dijo la agencia en un comunicado.

El conflicto entre Rusia y Ucrania hará que los productos de la canasta básica suban hasta 4% en los próximos meses. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“Sin embargo, es importante tener en cuenta que el hecho de que se detecte un residuo de pesticida en una fruta o verdura no significa que no sea segura. Las cantidades muy pequeñas de pesticidas que pueden permanecer dentro o sobre las frutas, verduras, granos y otros alimentos disminuyen considerablemente a medida que los cultivos se cosechan, transportan, exponen a la luz, lavan, preparan y cocinan. La presencia de un residuo de pesticida detectable no significa que el residuo esté en un nivel inseguro. El Programa de Datos de Pesticidas (PDP, por sus siglas en inglés) del USDA detecta residuos a niveles mucho más bajos que los que se consideran riesgos para la salud”, agregó.

Cuando la EPA registra o vuelve a registrar pesticidas, la agencia usa los datos relacionados con el metabolismo y las tasas de descomposición del químico en el campo para diseñar reglas de etiquetado de uso para los agricultores en términos de cuánto se puede aplicar y en qué intervalo antes de la cosecha.

El objetivo es garantizar que, cuando el producto llegue a los consumidores, los residuos habrán caído por debajo de la tolerancia. El programa de pruebas de PDP es esencialmente una "boleta de calificaciones" sobre qué tan bien está funcionando el sistema regulatorio y sobre el nivel de cumplimiento de las reglas de uso por parte de los agricultores.

Orgánico no significa 100% libre de pesticidas, pero sí significa que cualquier sustancia agrícola utilizada debe ser no tóxica y segura. Las granjas orgánicas confían en el sistema PAMS (prevención, evitación, monitoreo y supresión), que es un protocolo preventivo contra plagas, enfermedades y malezas, para usar la menor cantidad posible de pesticidas, si es que tienen que usarlos. Sin embargo, si los tres primeros pasos no son suficientes, los agricultores pueden usar sustancias aprobadas por el USDA para protegerse de plagas, malezas o enfermedades no deseadas.

Esas sustancias incluyen pesticidas compuestos de microorganismos naturales e insecticidas derivados naturalmente de plantas. Y hay sustancias sintéticas que son seguras de usar. Consulta aquí la Lista Nacional de Sustancias Permitidas y Prohibidas del USDA para más detalles.

POR QUÉ LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS SON MÁS CAROS

Hay varias razones para esto. En primer lugar, cuesta dinero obtener la certificación orgánica. Las tarifas de solicitud, inspección, anuales y de otro tipo para mantener una certificación pueden sumarse. Según el USDA, la certificación orgánica puede costar desde unos pocos cientos de dólares hasta varios miles.

La agricultura orgánica es mucho más intensiva en mano de obra debido a cosas como la rotación de cultivos para la fertilidad del suelo, estándares más altos de ganado y regulaciones de pesticidas requeridas.

Los costos de mercadeo y cadena de distribución son más altos para pequeñas cantidades de alimentos en comparación con cuando se producen en grandes volúmenes.

Los alimentos orgánicos tienen una oferta limitada en comparación con su alta demanda.

Muchas de las cadenas de supermercados más grandes tienen sus propias marcas genéricas de productos orgánicos. Todavía tienen el sello verde del USDA como marcas orgánicas independientes, pero en general cuestan menos. Entonces, si tienes un presupuesto limitado, son un buen intercambio para hacer.